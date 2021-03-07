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Gündem Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt'e tepki: Az alçak değilsiniz
Gündem

Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt'e tepki: Az alçak değilsiniz

Aile Danışmanı Adnan Kalkan, Cumhuriyet'in yoldan çıkmış yazarlarından Mine Söğüt'ün gençlere yönelik akıl dışı çağrısına cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 14:19:00 - 2021-03-07 17:25:12
Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt'e tepki: Az alçak değilsiniz

 Yeniakit.com.tr 

Aile Danışmanı Adnan Kalkan, "Hayatınızın hedefine 'evliliği' değil, mutluluğu koyun. Sevişmenin kirlenmek olduğu safsatasını da hemen unutun. Cinsiyetçi deyimlerin utanç verici mirasını reddedin." diyerek, "Kaçın o evden, size dayatılan hayatı değil, kendi tercih ettiğiniz hayatı yaşayın. O tekinsiz baba evini terk edin kızlar; derhal terk edin." çağrısı yapıp genç nesli hedef alan Cumhuriyet'in yoldan çıkmış yazarlarından Mine Söğüt'e cevap verdi.

'Yuvanıza dönün'

"Sokak öyle sanıldığı kadar güvenli değildir." uyarısı yapan Kalkan, "Aksine tehlikenin en merkezidir. Baba ve koca evi ise sokaklardan çok daha güvenlidir. Bu yüzden o hazzına kapılmış, hislerine kurban olmuş, adaletsiz, o iki yüzlü, o sinsi, o aklı nefsine inmiş, o güvenilmez erkeklerin bulunduğu sokakları derhal terk edin ve yuvanıza dönün." dedi.

'Hedonistlerin isteklerine karşı koyun'

Türk örf ve adetlerini hatırlatan Kalkan, "Sokak tehlikesinin ve korkusunun yerine geleneklerinize, inançlarınıza, değerlerinize dört elle sarılın ve yuvanıza dönün. Geçmişin hatalarını düşünüp bataklıkta daha da batmadan yuvanıza dönün. Sokağa çıkıp hedonistlerin hazlarına düşkünlüğü sebebiyle sizden istedikleri şeyleri yapmayın, kendinizi muhafaza edin ve yuvanıza dönün." ifadelerini kullandı.

Kalkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Yuvaların sizi bir ömür korkuya, kaygıya, baskıya tutsak kıldığını söyleyenlerin ve sokakların daha güvenli olduğunu söyleyenlerin şuursuz sözlerine acı acı gülün geçin. Aslında onlar da bilirler ki; Yuvalar sizin bembeyaz gelinliğinizle, tertemiz bir şekilde huzur bulacağınız ve çocuklarınızla birlikte bir ömür mesut olacağınız huzur mekanlarıdır."

'Tükürün o sokağa, baba evinize dönün'

"Önce sizi şehvetle sokağa çağıran ve bu şehveti bahane ederek sizi sokağı köle yapan ahlaksızların tuzağına sakın düşmeyin. Ahlaklı kızların yuvaları 'Cennet' ahlaksızların ise hazzını yaşadıkları sokakları bile 'cehennem' gibi görüldüğü gerçeğini unutmayın. Kadının ve erkeğin biyolojik cinsiyetine göre adaletli, sınırlılık ve sorumluluklarının belli olduğu yuvalarınızı koruyun. Eğer sokaktaysanız derhal evinize dönün ve sizi sokağa çağıran ahlaksızların iktidarını yuvalarınıza dönerek bitirin."

'Özgürlük adı altında kadına köleliği dayatanlar'

"Hz. Muhammed (SAV), kızı Hz. Fatıma’yı Hz. Ali ile evlendirirken 'ya Ali bundan sonra evin dışındaki işler sana, evin içindeki işler Fatıma'ya' demiştir. Evin içinde kocası ve birkaç çocuğuyla muhatap olan kadın huzursuz da, dışarda binlerce erkeğe maruz kadın Özgür öyle mi? Az alçak değilsiniz. Özgürlük adı altında köleliği kadına dayatanlara ve kadını yuvasından çıkarıp fıtratını bozanlara, sokaklarda azgın erkeklere yem edenlere yazıklar olsun."

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Yorumlar

kimola

işte bunlar oldu bitti islam düşmanı.  
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Abdulcabbar

İnsan hayvan olsaydı, aklı olmazdı...Akıl ise, kullanmak içindir. Kullanınca da şu soru çıkar: Biz ne için yaratıldık, ve an be an yaratılmaya devam ediyoruz? Cevap: Bizler Her şeye kadir olan bir zatı idrak etmek ve onun rahmetini algılama seviyesine gelmek için Onun tarafından bu talimgaha(dünyaya) gönderilmiş birer Allahın nazenin varlıklarıyız( her varlığı bize boyun eğdirmiş).. Ademî olan nefsimize karşı koyarak ruhumuzu yüceltmekle görevliyiz. Hele bir Ruh seviyesine çık, bak bakalım o zaman gördüğün sefih alemden binlerce defa daha geniş bir alem-i nur bulursun.Aksini yaparsan bir hayvan derekesinde çürür kalırsın. Detaylar için Risale-i nur tefsirine müracat edilebilir
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