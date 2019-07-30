Cumhuriyet ‘yazar’ı Kongar, terör destekçilerini savundu! PKK'yı öven kafa medreseye düşman

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Paçavra Cumhuriyet’in sözde ‘yazar’ı Emre Kongar bugünkü yazısında Barış Bildirisi adı altında PKK destekçiliği yapan sözde ‘akademisyenleri’, ‘ifade özgürlüğü’ bahanesiyle savunurken, AYM’nin aldığı hak ihlali kararına tepki gösteren akademisyenleri ise “Bu ancak dogmatizm ve ezberciliğin hakim olduğu medreselerde olabilir” diyerek aşağıladı.

Barış bildirisi ‘ifade özgürlüğü’, AYM kararını eleştirmek ‘medrese işi’!

PKK’nın terörist faaliyetlerine karşı devletin giriştiği huzur ve refah operasyonlarını ‘katliam’ olarak niteleyen, devleti suçlu gibi lanse eden sözde ‘Barış Bildirisi’ni imzalayan ‘akademisyenler’ hakkında dava açılmış, AYM bu sürece ilişkin yargı faaliyetini ‘hak ihlali’ olarak görmüştü. PKK destekçisi ‘akademisyenler’ için “İfade özgürlüğü” bahanesinin ardına sığınarak korumacı bir tavır gösteren Kongar, “Benim aklım, üniversiteler için, hava gibi, su gibi, zorunlu bir yaşam koşulu olan ‘ifade özgürlüğü kararına’ üniversite yönetimleri tarafından karşı çıkılmasını almıyor: Bu ancak dogmatizm ve ezberciliğin hakim olduğu medreselerde olabilir!” ifadelerini kullanarak, AYM kararını doğru bulmadıklarını belirten akademisyenleri aşağıladı.