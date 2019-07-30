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Cumhuriyet ‘yazar’ı Kongar, terör destekçilerini savundu! PKK'yı öven kafa medreseye düşman

Cumhuriyet’in sözde ‘yazar’larından Emre Kongar, PKK destekçisi sözde ‘akademisyenlere’ destek verdiği bugünkü yazısında, AYM’nin hak ihlali kararını eleştiren akademisyenleri, “Üniversite mi, Medrese mi?” ifadeleriyle hedef aldı.

30 Temmuz 2019 Salı 12:00
Cumhuriyet ‘yazar’ı Kongar, terör destekçilerini savundu! PKK'yı öven kafa medreseye düşman

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Paçavra Cumhuriyet’in sözde ‘yazar’ı Emre Kongar bugünkü yazısında Barış Bildirisi adı altında PKK destekçiliği yapan sözde ‘akademisyenleri’, ‘ifade özgürlüğü’ bahanesiyle savunurken, AYM’nin aldığı hak ihlali kararına tepki gösteren akademisyenleri ise “Bu ancak dogmatizm ve ezberciliğin hakim olduğu medreselerde olabilir” diyerek aşağıladı.

Barış bildirisi ‘ifade özgürlüğü’, AYM kararını eleştirmek ‘medrese işi’!

PKK’nın terörist faaliyetlerine karşı devletin giriştiği huzur ve refah operasyonlarını ‘katliam’ olarak niteleyen, devleti suçlu gibi lanse eden sözde ‘Barış Bildirisi’ni imzalayan ‘akademisyenler’ hakkında dava açılmış, AYM bu sürece ilişkin yargı faaliyetini ‘hak ihlali’ olarak görmüştü. PKK destekçisi ‘akademisyenler’ için “İfade özgürlüğü” bahanesinin ardına sığınarak korumacı bir tavır gösteren Kongar, “Benim aklım, üniversiteler için, hava gibi, su gibi, zorunlu bir yaşam koşulu olan ‘ifade özgürlüğü kararına’ üniversite yönetimleri tarafından karşı çıkılmasını almıyor: Bu ancak dogmatizm ve ezberciliğin hakim olduğu medreselerde olabilir!” ifadelerini kullanarak, AYM kararını doğru bulmadıklarını belirten akademisyenleri aşağıladı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:00
  1. Emre Kongar
  2. akademisyenler
  3. Anayasa Mahkemesi

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  • uyan tcuyan tc22 dk önce
    bu kongar aynı zamanda bir zamanlar iş bankası mensupları arasında anketor olarak iş bankasından nemalanıyordu. iş bankasıda chpkk demektir.
  • IsmailIsmail23 dk önce
    Niye şaşırdınız ki? Yillarca sen Kongar vb kafirlere, bizden ve musluman muamelesi yap, sonra da hayret et soylediklerine! Kufur milleti tektir tek! Euzu billa... la havle vela kuvvete illa billa aliyhil azim. HasbinAllah ve nimel vekil...
  • turanturan29 dk önce
    bu yahudi tipli gene gevezeliğe mi başladı..bırakın ürsün ulusun...
  • Abdullah MuratAbdullah Murat37 dk önce
    Kuranda Onlar kafirler şeytanın dostu olmakla birlikte birbirlerinin taraftarıdır dostudur der Din düşmanı müslüman için en azılı düşmandır onlar dağdaki pkkdan daha düşman olduğu halde tabi Allahın trafatarı olan ve onu gerçek şerefi ve namusu yapmış için. Dağdaki toprak ister bu ise dinine namusuna göz dikmiştir Allahın nurunu söndürmek ve senin dinden çıkmanı ister Diğeri canını alsa yeterlidir Fakat bu 2 grupta şeytan için savaşan birbirlerinin dostu ve taraftarıdır Dostunu düşmanını bilmeyen müslüman değildir Allahın hükümlerini istemmeyen müslüman değildir Allahın yolunun engelleyiciliğini yapandan daha büyük bir düşman yoktur O şeytan olmuştur
  • ibrahimibrahim51 dk önce
    cacık beyinliler memleket düşmanları sizler kimin kp kimin kucağından millete hakaret ediyorsunuz kendi aşağılıklarını örtmek için salyalarını sağa sola bulaştırıyorlar nasipsizler
  • ibrahimibrahim51 dk önce
    cacık beyinliler memleket düşmanları sizler kimin kp kimin kucağından millete hakaret ediyorsunuz kendi aşağılıklarını örtmek için salyalarını sağa sola bulaştırıyorlar nasipsizler
  • eryeteryet53 dk önce
    bu beyinsel özürlü kaşalot bulunduğu gruba çok yakışmiş. bunlara haybeden verilen ünvanlar geri alınamıyor mu

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