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Aktüel Cumhuriyet Yazarı Erol Manisalı öldü
Aktüel

Cumhuriyet Yazarı Erol Manisalı öldü

İstanbul Üniversitesi emekli öğretim üyesi Cumhuriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Erol Manisalı, 82 yaşında öldü.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 10:25:00 -
Cumhuriyet Yazarı Erol Manisalı öldü

HABER MERKEZİ

Manisalı, Ergenekon Terör Örgütü davası kapsamında 9 yıl hapse mahkum olmuş, sonrasında sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilmişti. Uluslararası iktisadi ve siyasi ilişkiler ile Türkiye-Avrupa ilişkilerinde yazılar kaleme alan Manisalı, bu konuda çok sayıda araştırma ve kitaba imza attı. Manisalı, 28 Haziran 2000’de kaleme aldığı yazısında, Ecevit hükümetinin acziyetini şu ifadelerle dile getirmişti: “Türkiye, bazı dış odakların üzerinde at oynattığı bir arka bahçe olma yolunda. Yirminci yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak ve paylaşmak isteyenler, bugün, Türkiye Cumhuriyeti üzerinde ellerini kollarını sallaya sallaya oyunlarını sürdürüyorlar.”

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