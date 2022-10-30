Cumhuriyet Yazarı Erol Manisalı öldü

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Manisalı, Ergenekon Terör Örgütü davası kapsamında 9 yıl hapse mahkum olmuş, sonrasında sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilmişti. Uluslararası iktisadi ve siyasi ilişkiler ile Türkiye-Avrupa ilişkilerinde yazılar kaleme alan Manisalı, bu konuda çok sayıda araştırma ve kitaba imza attı. Manisalı, 28 Haziran 2000’de kaleme aldığı yazısında, Ecevit hükümetinin acziyetini şu ifadelerle dile getirmişti: “Türkiye, bazı dış odakların üzerinde at oynattığı bir arka bahçe olma yolunda. Yirminci yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak ve paylaşmak isteyenler, bugün, Türkiye Cumhuriyeti üzerinde ellerini kollarını sallaya sallaya oyunlarını sürdürüyorlar.”