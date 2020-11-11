  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhuriyet ve Hadis-i Şerif yan yana duramadı!
Gündem

Cumhuriyet ve Hadis-i Şerif yan yana duramadı!

TBMM'de açılan iş ilanında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'ın mübarek Hadis-i Şerifi'nin yer alması Cumhuriyet'i rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:22:00 -
Cumhuriyet ve Hadis-i Şerif yan yana duramadı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu Denetçiliği Kurumu için açılan iş ilanında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'ın mübarek Hadis-i Şerif'inin yer alması paçavra Cumhuriyet'te rahatsızlığa sebep oldu.

Haberin başlığında 'TBMM'ye hadisli eleman ilanı' ifadelerini kullanan paçavra, cümlenin sonuna da ünlem (!) işareti ekleyerek hazımsızlığını ortaya koydu. İslami değerler söz konusu olduğunda rahatsızlığını gizleyemeyen Cumhuriyet, alçaklığını bir kez daha tescilledi.

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) sözleşmeli şoför alımı ilanında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'ın şu mübarek sözleri yer almıştı:

"İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran tarafını seçti! Dağlık Karabağ açıklaması gündem oldu
Gündem

İran tarafını seçti! Dağlık Karabağ açıklaması gündem oldu

Azerbaycan ile savaş süresince Ermenistan'a yaptığı sevkiyatlar nedeniyle tepki çeken İran'dan flaş bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanlığ..
Pompeo’dan Türkiye ziyareti öncesi ortalığı karıştıracak sözler!
Dünya

Pompeo’dan Türkiye ziyareti öncesi ortalığı karıştıracak sözler!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu hafta aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere yapacağı ziyaret öncesi ortalığı karıştıracak açıkla..
Yıllardır bekleniyordu... Sonunda oldu! Tarihi zaferde bomba detay: Türkiye ve Azerbaycan birleşiyor
Dünya

Yıllardır bekleniyordu... Sonunda oldu! Tarihi zaferde bomba detay: Türkiye ve Azerbaycan birleşiyor

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi sonrasında imzalanan anlaşmanın en önemli maddelerinden biri de Nahçıvan'dan Azerbaycan'a açılacak korid..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay