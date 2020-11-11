Cumhuriyet ve Hadis-i Şerif yan yana duramadı!
TBMM'de açılan iş ilanında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'ın mübarek Hadis-i Şerifi'nin yer alması Cumhuriyet'i rahatsız etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu Denetçiliği Kurumu için açılan iş ilanında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'ın mübarek Hadis-i Şerif'inin yer alması paçavra Cumhuriyet'te rahatsızlığa sebep oldu.
Haberin başlığında 'TBMM'ye hadisli eleman ilanı' ifadelerini kullanan paçavra, cümlenin sonuna da ünlem (!) işareti ekleyerek hazımsızlığını ortaya koydu. İslami değerler söz konusu olduğunda rahatsızlığını gizleyemeyen Cumhuriyet, alçaklığını bir kez daha tescilledi.
TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) sözleşmeli şoför alımı ilanında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'ın şu mübarek sözleri yer almıştı:
"İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır."