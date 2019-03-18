Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı görkemli bir törenle açıldı

İzmir’de, Çiğli Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı, yoğun katılımın yaşandığı görkemli bir törenle açıldı.

Çiğli Belediyesi’nin Egekent girişinde projelendirdiği Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı’nın açılışına yapıldı. Açılışa; Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ve eşi Ergül Arslan, CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı Utku Gümrükçü, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Sedrettin Coşkuner, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, belediye meclis üyeleri ve meclis üyesi adayları, bürokratlar, partililer ve Çiğli halkı katıldı.

Çiğli Belediyesi’nin prestij projesi olan, bol yeşil ve sosyal donatı alanlarıyla dikkat çeken parkın açılışı yerel sanatçıların verdiği müzik ziyafetiyle başladı. 23 bin metrekarelik alanda yapılan parkın açılış töreninde Başkan Hasan Arslan ile Başkan Adayı Utku Gümrükçü türküler eşliğinde halay çekti, ardından açılış kurdelesini hep birlikte kesti. Başkan Arslan ve Başkan Adayı Gümrükçü daha sonra birlikte parkı gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Hasan Arslan, "Parkımız 23 bin metrekarelik oldukça geniş alanda bir yapıldı. Benden önceki belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu parkımız başlamıştı. Parkta çocuk oyun grupları ve fitness aletlerimiz, şelale ve havuzlarımız ile adet iki tenis kortumuz var. Parkın 5 bin metrekaresi yeşil alan. Projemizi kısım kısım açmadık, bugün tamamını açıyoruz. Restoranlarımız ve kafemiz var. Restoran ve parklarımız Çiğlinin birçok mahallesine hizmet edecek. Göreve geldiğimizde, yapımı yüzde 80 oranında tamamlanan Akvaryum Kafeyi hizmete açtık, ardından Pelikan kafeyi hizmete sunduk. Nezih bir mekan oldu. Bayraklı ve Bostanlı’dan vatandaşlarımız geliyorlar. Cumhuriyet ve Demokrasi Parkımızı da bugün açıyoruz. Açılışımıza Başkan Adayımız Utku Gümrükçü de geldi. Tesisimizi onlar devam ettirecekler. Çiğlililer olarak belediyemizin saygın tüm tesislerden yararlanacağız" dedi.

Göreve geldiği günden bugüne kadar yaptığı hizmet ve projeleri anlatan Başkan Hasan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş barışını yakaladık. Çöp eylemleri artık yok. Hizmetlerimizde boş durmadık. Tesislerimizi tamamladık ve bunu sosyal demokratlar olarak yaptık. Çiğli’ye yüksek betonlar dikelim diye heveslenmedik. Sosyal belediyecilik yaptık. 55 iş makinesi aldık. 300 aileye sıcak yemek dağıtıyoruz. Fakirimiz, yaşlımız ve çalışamayanımız var. 7 bin aileye gıda yardımı yapıyoruz. Hasta sağlık ekibimiz var. Yaşlımızın evlerini temizliyoruz. İbadethanelerimizi temizliyoruz. Ramazan ayında tüm mahallelerde yeryüzü sofları kurduk. Muharrem ayında da oruçlar açıldı."