Cumhuriyet Vakfı senedini yırttı! 'Biz parti gazetesi değiliz'
Cumhuriyet Vakfı senedinin birinci maddesinde, yer alan "Cumhuriyet gazetesi ne hükümet ne de parti gazetesidir." maddesine karşın, Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmenliği koltuğuna, CHP'li Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Arif Kızılyalın oturtuldu.
Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmenliği koltuğuna Arif Kızılyalın'ın atanması ile Cumhuriyet Vakfı'nın "senedi" yalanlandı.
Cumhuriyet gazetesinde geçtiğimiz günlerde 8 gazetecinin işine son verilmiş, işten çıkarmalardan sonra da Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya görevinden alınmıştı. Cumhuriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni gazetenin spor yazarı Arif Kızılyalın oldu.
Cumhuriyet Vakfı senedinin birinci maddesinde "Cumhuriyet gazetesi ne hükümet ne de parti gazetesidir." ifadelerinin yer almasına karşın Kızılyalın'ın Kadıköy Belediye Meclis üyesi olması, Cumhuriyet Vakfı'nın vakıf senedini yalanladı.