Cumhuriyet tırı İzmit’te

Milli Mücadelenin 100’üncü yılı anısına hazırlanan Cumhuriyet Tırının açılışı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımı ile gerçekleştirildi.

Milli Mücadelenin 100’üncü yılı ve Atatürkçü Düşünce Derneği’nin(ADD) 30’uncu yılı anısına hazırlanan Cumhuriyet içerikli tırın açılışı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımıyla Yahya Kaptan’da gerçekleştirildi. Programa Başkan Hürriyet’in yanı sıra dernek temsilcileri, Yahya Kaptan Mahalle Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu, vatandaşlar katıldı. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in programa ilgisinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Dernek yetkilileri kendisine çiçek takdim ettiler. Açılışta tırın önemine vurgu yapan Başkan Hürriyet, “Bu devrimlerin, Atatürk kazanımlarının, Atatürk ilke ve inkılaplarının yaşatılmasına başta Atatürkçü Düşünce Derneği olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Derneğimiz bu kazanımları korumak adına ciddi bir çaba harcıyor” dedi.

Konuşmasında Cumhuriyet’in önemine de değinen Hürriyet, “Cumhuriyet bir aydınlanma devrimidir. Hürriyettir, eşitliktir, bağımsızlıktır. Özgürlüğümüzün tarihteki imzasıdır. Farklılıklara rağmen bir arada yaşamaktır. Ulusuna inanan, güvenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hediyesidir.Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün anlattıkları, yaşattıkları her zaman rehberimiz olacaktır. Bu tır, şehrimizdeki insanlarımıza Cumhuriyet ruhunu, bu mücadeleyi ve bu zaferi yeniden yaşatacak. Özellikle çocuklarımız cumhuriyet ruhunu ve coşkusunu burada hissedecek. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk ilke ve devrimleri, ilelebet var olsun Cumhuriyet” diye konuştu.

Cumhuriyet Tırı, Yahya Kaptan Mahallesinde 2 gün boyunca kalacak ve daha sonra 4 gün boyunca vatandaşlara gösterilmek üzere Cumhuriyet Parkı’nda İzmit halkıyla buluşacak.