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Cumhuriyet, tecavüzcü polisin avukatlığına soyundu!

Cumhuriyet, 2017'de hemcinsine tecavüz etmesi gerekçesiyle, "nitelikli cinsel saldırı” suçlamasıyla tutuklanan sapkın polis memurunu savundu.

05 Mart 2019 Salı 14:51
Cumhuriyet, tecavüzcü polisin avukatlığına soyundu!

Eşcinsel polis memuru O.G. 2017 senesinde hemcinsiyle sapkın ilişki yaşadı. İlişki yaşadığı A.B. ifadesinde kendisine tecavüz edildiğini söyledi. Bunun üzerine sapkın polis memuru "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla tutuklandı. 

19 Kasım 2018 tarihinde O.G. hakkındaki disiplin soruşturması karara bağlandı. Buna göre O.G. meslekten ihraç edildi.

Sapkınlığın sesi Cumhuriyet oldu!

Son zamanlarda teröristlerin sesi olan Cumhuriyet, bu kez sapkınların sesi oldu. Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar, O.G. ile röportaj yaptı. 

Mağduriyet yaşıyormuş!

A.B.'nin savcılığa giderek ifadesini değiştirdiğini ve rızasıyla ilişkiye girdiğini söylediğini iddia eden Cumhuriyet, ihraç edilen O.G.'nin adeta meydan okuyan sözlerini aktardı. Cumhuriyet'e, "Benim kimle yatacağıma ben mi karar vereceğim yoksa başkaları mı?" diyen O.G. "Şu an işsizim. İş arıyorum. Mağduriyetimin ise acilen giderilmesini bekliyorum" ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 14:51
  1. Cumhuriyet
  2. Tecavüz
  3. tecavüzcü polis

YORUM YAZ

  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR24 dk önce
    HASBÜNALLAHİ VE NİMEL VEKİL...
  • Yusuf canYusuf can47 dk önce
    Cumhuriyet pacavrasi sana is versin
  • turkturk1 sa önce
    CUMGURIYET GAZETESINI P///LRI ANALARI DURURKEN BABAALRI DOGURMUS HEPSI ISTE BOYLE OOOOOOOOOO P..LER

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