Cumhuriyet, tecavüzcü polisin avukatlığına soyundu!

Eşcinsel polis memuru O.G. 2017 senesinde hemcinsiyle sapkın ilişki yaşadı. İlişki yaşadığı A.B. ifadesinde kendisine tecavüz edildiğini söyledi. Bunun üzerine sapkın polis memuru "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla tutuklandı.

19 Kasım 2018 tarihinde O.G. hakkındaki disiplin soruşturması karara bağlandı. Buna göre O.G. meslekten ihraç edildi.

Sapkınlığın sesi Cumhuriyet oldu!

Son zamanlarda teröristlerin sesi olan Cumhuriyet, bu kez sapkınların sesi oldu. Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar, O.G. ile röportaj yaptı.

Mağduriyet yaşıyormuş!

A.B.'nin savcılığa giderek ifadesini değiştirdiğini ve rızasıyla ilişkiye girdiğini söylediğini iddia eden Cumhuriyet, ihraç edilen O.G.'nin adeta meydan okuyan sözlerini aktardı. Cumhuriyet'e, "Benim kimle yatacağıma ben mi karar vereceğim yoksa başkaları mı?" diyen O.G. "Şu an işsizim. İş arıyorum. Mağduriyetimin ise acilen giderilmesini bekliyorum" ifadesini kullandı.