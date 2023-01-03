Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Böylece en yüksek aylık ihracat değerine ulaşıldı. İthalat da Aralık 2022’de Aralık 2021’e nazaran yüzde 14.6 artarak 33 milyar 295 milyon dolara vardı. Geçen ay dış ticaret hacmi yüzde 9.6 artışla 56 milyar 210 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı ise yüzde 52 arttı ve 10 milyar 381 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 68.8, enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87.9 olarak belirlendi. Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 806 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 379 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 314 milyon dolarla Rusya geldi. 2022’de ihracat bir önceki yıla göre yüzde 12.9 artışla 254 milyar 210 milyon dolar, ithalat yüzde 34.3 artışla 364 milyar 395 milyon dolara ulaştı. Bu ihracat değeri, Cumhuriyet tarihinin en yüksek verisi olarak kayda geçti. Aynı dönemde dış ticaret hacmi de yüzde 24.6 artarak 618 milyar 605 milyon doları buldu.