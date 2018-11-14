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“Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık”

Katıldığı “İhracat Destek Ofisleri İşbirliği Protokolü İmza Töreni ve Tanıtım Toplantısı”na katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Ekim ayı ihracatımız 166.8 milyar dolara ulaştı. Bu Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru” dedi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 09:42
“Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık”

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) birlikte yürüttüğü “İhracat Destek Ofisleri İşbirliği Protokolü İmza Töreni ve Tanıtım ToplantısıTOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi. Törene katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Ekim ayı ihracatımız 166.8 milyar dolara ulaştı. Bu Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru” dedi.

Bunu yıl sonunda hem ihracatımızı ve hem ihracat sayımızı arttırarak 170 milyar dolar hedefine ulaşmayı planlıyoruz” diyen Bakan Pekcan, imzalanan protokolle ilk aşamada 16 ilde, 25 oda ve borsayla ihracat destek ofisleri kuracaklarını belirtti. Pekcan, “Bu 16 ilimiz 53,6 milyar dolar ihracatla 2017 yılı ihracatımızın üçte birini gerçekleştirdi. Şimdi hedefimiz hem bu rakamları daha yukarı taşımak hem de ihracatçı olmayan ya da çok az ihracatı olan illerimizi de desteklemek” açıklamasında bulundu. Pekcan, Bakanlık olarak hedeflerinin ihracatı KOBİ’lerden başlayarak bütün iş dünyasına yaymak olduğunu söyledi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da ihracatçı sayısını artırmak için firmaları bilgilendireceklerini ve ihracat desteklerini anlatacaklarını ifade etti.

Bakan Pekcan, daha sonra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile İhracat Destek Ofisleri İşbirliği Protokolü’nü imzaladı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 09:42
  1. Ticaret Bakanlığı
  2. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
  3. İhracat Destek Ofisleri İşbirliği Protokolü İmza Töreni ve Tanıtım Toplantısı
  4. TOBB İkiz Kuleler
  5. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  6. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
  7. İhracat Destek Ofisleri İşbirliği Protokolü

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