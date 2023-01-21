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Ekonomi Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi affı geliyor!Hangi borçlara yapılandırma var?
Ekonomi

Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi affı geliyor!Hangi borçlara yapılandırma var?

Cumhuriyet tarihinin en büyük Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması için talimat verildi. 31 Aralık 2022'ye kadar olan devlete tüm borçlar ile adli ve idari cezalara yapılandırma yapılacağı haberinin ardından arama motorlarında Hangi borçlara yapılandırma geliyor? Vergi borçları yapılandırılacak mı? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte son dakika borç yapılandırma paketi hakkında tüm detaylar...

Yeniakit Publisher
2023-01-21 09:05:00 - 2023-01-21 09:08:23
Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi affı geliyor!Hangi borçlara yapılandırma var?

Vatandaşların devlete olan tüm borçları, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi ile yeniden hesaplanacak. 31 Aralık 2022'ye kadar olan devlete tüm borçlar ile adli ve idari cezaların yapılandırılacağı öğrenildi. Borçlarının yapılandırılacağını öğrenen vatandaşlar arama motorlarında 'Hangi borçlara yapılandırma geliyor? Vergi borçları yapılandırılacak mı?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar... 

HANGİ BORÇLARA YAPILANDIRMA GELİYOR?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi ile 31 Aralık 2022'ye kadar olan devlete tüm borçlar ile adli ve idari cezalara yapılandırma imkanı getiriliyor.

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Belediyelere borçlar, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak. Düzenleme kapsamında ayrıca şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı da sunulacak.

Bu kapsamda, şu an için yapılandırılacağı bilinen borçlar şöyle:

Vergi borçları

Maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar

Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri

Motorlu taşıt vergileri

Trafik cezaları

Nüfus cezaları

Askerlik cezaları

Otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları

Gümrük cezaları

Sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta prim borçları

YAPILANDIRMAYA NASIL BAŞVURULUR?

Borç yapılandırma başvurusunu yapabilmeniz için ilk önce güncel borcunuzu sorgulamalısınız. Borç yapılandırma başvurusunu sadece güncel vergi borcu bulunan kişiler yapabilir. Güncel borcunuz varsa, başvuru için belirlenen tarihler içerisinde dilekçe doldurarak bizzat devlet dairelerine giderek, e-posta ile yollayarak veya internet üzerinden T.C kimlik numaraları ile başvurularını yapabilirler. İnternet üzerinden başvurusunu Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden yapabilirsiniz.

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VERGİ BORÇLARI YAPILANDIRILACAK MI?

Yapılacak düzenlemeyle vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Borçlar uzun vadelere bölünecek ve borçluların rahat ödemesine imkan tanınacak.

Alınan bilgiye göre yeni Cumhuriyet tarihinin en kapsamlısı olacak yapılandırma paketi pazartesi günü kabine toplantısında görüşülecek. Kabine sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor.

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Yorumlar

Ejder Meyve

Neden geliyor, benim gibi herşeyi vaktinde ödeyen mükelleflerin günahı nedir, zamanında devletimize olan yükümlülükleri yerine getirmek sanırım. Yazık günah.

TC Bursa

Dürüst,borcuna sadık, vergisini zamanında ödeyenlerin cezalandırıldığı bir ülkeyiz. Bu aflarida marifet gibi manşetlere taşıyanların ülkesiyiz. Af kime olur. Geçmişinde düzenli ödeme yapmış,ama son dönemde yaşanan krizden etkilenen mükellefe, vatandaşa yapılır. Geçmişten beri vergisini ödemeyen,hep borç takana af olmaz. Bu olsa olsa adaletsizlik olur. Oda AKP'ye yakışır
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