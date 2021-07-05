  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İşte yeni haftaya artışla başlayan dolarda son durum
ABD askerleri de bulunuyor! Ayn-el Esed üssüne roketli saldırı
Meteoroloji'den flaş uyarı! Kuvvetli yağış geliyor
Nijerya’da saldırı! Onlarca öğrenci kaçırıldı
Gündem Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunda flaş gelişme
Gündem

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunda flaş gelişme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak açıkladığı ‘Bataklık’ operasyonu olarak bilinen soruşturmaya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 15:49:00 - 2021-07-05 16:31:31
Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunda flaş gelişme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak açıkladığı 'Bataklık' operasyonu olarak bilinen soruşturmaya ilişkin 73 sanık hakkında hazırlanan iddianame Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede uyuşturucu baronu Nejat Daş, Çetin Gören, Halil Arslantaş, Cemal Deniz Şahan, Handan Kaymaz, Perry James Young ve Uğur Bülent Göçer hakkında, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçundan 360 yıldan 840 yıla kadar hapis cezası ile 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay