Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor

Münbiç ve Fırat’ın doğusuna yönelik harekât için 80 bin asker hazır bekliyor. Bu rakam, 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan 40 bin askerin iki katı demek. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu Şanlıurfa ve Kilis’ten yönetilecek. Birlikler 10’u aşkın noktadan aynı anda taarruza kalkacak.

Münbiç ve Fırat’ın doğusuna yönelik harekât için hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ı önceki gün cephe hattında buluşturan sürece ilişkin bazı ayrıntılar belli oldu.

Buna göre, hudut bölgesinde 500 kilometrelik hat ve Münbiç’in güney aksında başlayacak harekâta 80 bin kişilik güç katılacak. Sözkonusu rakam, Türkiye’nin 1974 yılında 40 bin kişiyle gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan daha büyük bir operasyona çıkacağı anlamına geliyor. Hedef ise 30 bin kilometrekarelik alandaki terör örgütlerini tamamıyla imha edip tehdit koridorunu sona erdirmek.

Karargâhlar belli oldu

Cumhuriyet tarihinin en büyük askeri harekâtı Şanlıurfa ve Kilis-Elbeyli’de kurulan ana karargâhlardan yönetilecek. İstihbarat, izleme, lojistik ve ana yönetim bu merkezlerden sağlanacak. Terör işgalinin sürdüğü sınır hattında intikal 10’dan fazla noktadan başlayacak. 10’ar kilometrelik derinliğe inen birlikler ilk aşamayı başlatacak. Tüm giriş noktaları arasındaki bağlantılarının tamamlanmasının ardından ikinci 10 kilometrelik etap devreye sokulacak. TSK ayrıca Suriye içerisinde Körfez tarafından kışkırtılan aşiret mensuplarına yönelik de istihbarat ve emniyet merkezli tedbirler aldı. Operasyon sürecinde Mehmetçik ve ÖSO birliklerine yönelecek sivil sabotajları önlemek amacıyla birçok girişimde bulunan yetkililer, PKK yanlısı olabilecek çeşitli grupları bu yöndeki niyetlerinden vazgeçmeleri yönünde net bir dille uyardı.

İşbirlikçileri korku sardı

Operasyonun artık an meselesi haline gelişi, sınır ötesinde terör örgütü PKK ile işbirlikçilerini paniğe sevk etti. Bölgede Türkiye’ye karşı PKK ile işbirliği yapan kişiler ne yapacaklarını şaşırmış durumda. Başta Münbiç olmak üzere Tel Abyad, Kamışlı ve Resulayn’da Esed ve PKK ile ortak hareket eden grupları korku sardı. Türkiye karşıtı faaliyetlerde bulunduğu bilinen birçok iş adamı ve PKK’nın ‘sivil’ faaliyetlerinde görev yapan şahıslar, ailelerini bölgeden çıkarmaya başladı. Yeni Şafak, PKK’ya yakın kişilerin sermayelerini ve fabrikalarını ya Rakka’ya ya da Kuzey Irak’a taşıdığı bilgisine ulaştı.

(Yeni Şafak)