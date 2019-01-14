0553 313 94 23

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor

Terör örgütünün işgali altındaki Münbiç ve Fırat’ın doğusuna yönelik dev harekât için hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı. 80 bin asker emir bekliyor. Bu sayı 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan 40 bin askerin iki katı anlamına geliyor.

14 Ocak 2019 Pazartesi 07:23
Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor

Münbiç ve Fırat’ın doğusuna yönelik harekât için 80 bin asker hazır bekliyor. Bu rakam, 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan 40 bin askerin iki katı demek. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu Şanlıurfa ve Kilis’ten yönetilecek. Birlikler 10’u aşkın noktadan aynı anda taarruza kalkacak.

Münbiç ve Fırat’ın doğusuna yönelik harekât için hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ı önceki gün cephe hattında buluşturan sürece ilişkin bazı ayrıntılar belli oldu.

Buna göre, hudut bölgesinde 500 kilometrelik hat ve Münbiç’in güney aksında başlayacak harekâta 80 bin kişilik güç katılacak. Sözkonusu rakam, Türkiye’nin 1974 yılında 40 bin kişiyle gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan daha büyük bir operasyona çıkacağı anlamına geliyor. Hedef ise 30 bin kilometrekarelik alandaki terör örgütlerini tamamıyla imha edip tehdit koridorunu sona erdirmek.

Karargâhlar belli oldu

Cumhuriyet tarihinin en büyük askeri harekâtı Şanlıurfa ve Kilis-Elbeyli’de kurulan ana karargâhlardan yönetilecek. İstihbarat, izleme, lojistik ve ana yönetim bu merkezlerden sağlanacak. Terör işgalinin sürdüğü sınır hattında intikal 10’dan fazla noktadan başlayacak. 10’ar kilometrelik derinliğe inen birlikler ilk aşamayı başlatacak. Tüm giriş noktaları arasındaki bağlantılarının tamamlanmasının ardından ikinci 10 kilometrelik etap devreye sokulacak. TSK ayrıca Suriye içerisinde Körfez tarafından kışkırtılan aşiret mensuplarına yönelik de istihbarat ve emniyet merkezli tedbirler aldı. Operasyon sürecinde Mehmetçik ve ÖSO birliklerine yönelecek sivil sabotajları önlemek amacıyla birçok girişimde bulunan yetkililer, PKK yanlısı olabilecek çeşitli grupları bu yöndeki niyetlerinden vazgeçmeleri yönünde net bir dille uyardı.

İşbirlikçileri korku sardı

Operasyonun artık an meselesi haline gelişi, sınır ötesinde terör örgütü PKK ile işbirlikçilerini paniğe sevk etti. Bölgede Türkiye’ye karşı PKK ile işbirliği yapan kişiler ne yapacaklarını şaşırmış durumda. Başta Münbiç olmak üzere Tel Abyad, Kamışlı ve Resulayn’da Esed ve PKK ile ortak hareket eden grupları korku sardı. Türkiye karşıtı faaliyetlerde bulunduğu bilinen birçok iş adamı ve PKK’nın ‘sivil’ faaliyetlerinde görev yapan şahıslar, ailelerini bölgeden çıkarmaya başladı. Yeni Şafak, PKK’ya yakın kişilerin sermayelerini ve fabrikalarını ya Rakka’ya ya da Kuzey Irak’a taşıdığı bilgisine ulaştı.

(Yeni Şafak)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 07:23
  1. Kilis
  2. Şanlıurfa
  3. münbiç
  4. Fırat’ın doğusu
  5. YPG
  6. Kıbrıs Barış Harekâtı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari'de 2800 rakımlı bölgeye doğa yürüyüşü
    1. Hakkari'de 2800 rakımlı bölgeye doğa..
    2. MİT korkusu sardı! Başka ülke arıyorlar
    3. Düzce'de heyelan nedeniyle yol trafiğe..
    4. "Denktaş'ı rahmetle yad ediyorum"
    5. Endonezya'da yolcu uçağının denize..
    6. Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin..
    7. OHAL sonrası ilk ihraçlar! Hepsi atıldı
    8. Trump'tan küstah tehdit! Türkiye'yi..
    9. "Yemen'de sağlık tesislerinin yarısı..
    10. Ormanda bulunan cesedin sırrı çözüldü!
    11. Türkiye yeni rekor peşinde… Otomobilin..
    12. İsrail Dışişleri Bakanlığı’nda alarm!
    13. Ördek avı faciası! Üzücü haber geldi
    14. Çipras: Bu anlaşmayla gurur duyuyorum
    15. Ortalığı karıştıracak savaş iddiası!..
    16. Katar ile ABD arasında imzalar atıldı
    17. Uyarı geldi! İşte dolandırıcıların..
    18. Yer: Bodrum! Etrafını sarıp saldırdılar
    19. Yunanistan'a kaçan darbeciler için..
    20. Vicdansızlık! Yavru köpeği ezip böyle..
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    Sosyal medya provokatörünün maskesi düştü!
    Sosyal medya provokatörünün maskesi düştü!

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Perinçekten CHP-İP ittifakına dair açıklama: Türkiye'nin karşısında olanlar...
    Perinçekten CHP-İP ittifakına dair açıklama: Türkiye'nin karşısında olanlar...