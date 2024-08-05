Cumhuriyet savcısını hedef gösterdiler gerçek bambaşka çıktı! Besleme medyadan operasyon çocukluğu

RECEP YEŞİL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetine karşı karanlık ve kirli algı operasyonlarının merkezi haline gelen fondaş medya yalanda ve iftirada sınır tanımaz hale geldi.

Besleme medyanın başını çeken T24 isimli yayın organı Ordu'nun Aybastı içesinde meydana gelen olayı kırpılmış görüntülerle servis etti.

T24, 15 kişinin gözaltına aldığı olayla ilgili yalan haberi “savcı, yemek yiyemediği mekânın sahiplerini ve çalışanlarını gözaltına aldırdı” ifadeleriyle paylaştı.

Olayla ilgili yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Cumhuriyet Savcısı Mücahid Şamil Koca’nın işletmenin çalışanları tarafından saldırıya uğradığı ve 9 aylık bebeğinin de yaralandığı ortaya çıktı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

OLAY

Olay, Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası'nda bulunan bir ızgara salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye ilçesinde Cumhuriyet savcısı olan Mücahit Şamil Koca, ailesiyle birlikte yemek yemek buraya gitti. İş yerinin yoğun olmasından dolayı garsonlar boş masa olmadığını '15-20' dakika içerisinde yer olabileceğini söyledi. Bu esnada Savcı Mücahit Şamil Koca, ailesi ile birlikte çevreyi dolaşarak, bir süre sonra yine aynı işyerine geldi. İçeride boş masa olduğunu ancak garsonların ‘rezerve' demesi üzerine, iddiaya göre garsonlar ve savcı arasında tartışma çıktı.

9 AYLIK BEBEĞİ DARBE ALDI

Çıkan tartışma sonrası yaşanan arbedede savcı Mücahit Şamil Koca ailesi ile birlikte dışarıya çıkartıldı. Savcı Mücahit Şamil Koca'nın 9 aylık bebeği yere düştü ve darbe aldı. İşyeri sahiplerinin ve garsonların dahil olduğu olayda ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay sonrası işyeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu toplamda 15 kişi gözaltına alındı. 12 kişi adliyeye çıkartılmadan serbest bırakılırken, 3 kişinin işlemleri ise sürüyor.