  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İmamoğlu'nun yalanı elinde patladı! Ziraat Bankası ve Halk Bankası'ndan flaş açıklama

Mavi Vatan için skandal ifadeler! Bir dönemin Türkiye diplomatlarından Yunan ağzı

Erdoğan'dan İnstagram açıklaması! 'Dijital faşizmle karşı karşıyayız!'

"Gram altın 300 lira birden değişecek" dedi! Vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

Vebalin büyüğü AK Parti’de öyle mi Saadetliler! 28 Şubat mağduru öğretmenler geri döndü

İran'ın Heniyye suikastına tepkisi ne olacak? O "Türkiye" detayı resmen şok etti

ABD’den Türkiye’ye karşı sinsi proje! Tam bir skandal

Piyasalarda büyük yangın! Büyük indirim gelebilir

Bakan Yerlikaya 'Türkiye'ye geleceklerdi!' diyerek duyurdu! '4 milyondan fazla insan durduruldu'

"Bayraktar Kızılelma bu yetenekten mahrumdu" dedi! Yeni özelliğini duyan heyecandan yerinde duramadı
Gündem Cumhuriyet savcısını hedef gösterdiler gerçek bambaşka çıktı! Besleme medyadan operasyon çocukluğu
Gündem

Cumhuriyet savcısını hedef gösterdiler gerçek bambaşka çıktı! Besleme medyadan operasyon çocukluğu

Yeniakit Publisher
2024-08-05 18:57:00 - 2024-08-05 19:09:33

Besleme medyanın “boş yer olmamasına sinirlenip mekanın sahiplerini ve çalışanlarını gözaltına aldırdı” şeklinde haber yaptığı Cumhuriyet Savcısı Mücahid Şamil Koca'nın mekan sahipleri tarafından darp edildiğine ilişkin görünler ortaya çıktı. Olayda Koca'nın 9 aylık bebeği yere düştü ve darbe aldı.

 RECEP YEŞİL 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetine karşı karanlık ve kirli algı operasyonlarının merkezi haline gelen fondaş medya yalanda ve iftirada sınır tanımaz hale geldi.

Besleme medyanın başını çeken T24 isimli yayın organı Ordu'nun Aybastı içesinde meydana gelen olayı kırpılmış görüntülerle servis etti. 

T24, 15 kişinin gözaltına aldığı olayla ilgili yalan haberi “savcı, yemek yiyemediği mekânın sahiplerini ve çalışanlarını gözaltına aldırdı” ifadeleriyle paylaştı.

Olayla ilgili yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Cumhuriyet Savcısı Mücahid Şamil Koca’nın işletmenin çalışanları tarafından saldırıya uğradığı ve 9 aylık bebeğinin de yaralandığı ortaya çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

OLAY

Olay, Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası'nda bulunan bir ızgara salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye ilçesinde Cumhuriyet savcısı olan Mücahit Şamil Koca, ailesiyle birlikte yemek yemek buraya gitti. İş yerinin yoğun olmasından dolayı garsonlar boş masa olmadığını '15-20' dakika içerisinde yer olabileceğini söyledi. Bu esnada Savcı Mücahit Şamil Koca, ailesi ile birlikte çevreyi dolaşarak, bir süre sonra yine aynı işyerine geldi. İçeride boş masa olduğunu ancak garsonların ‘rezerve' demesi üzerine, iddiaya göre garsonlar ve savcı arasında tartışma çıktı.

9 AYLIK BEBEĞİ DARBE ALDI

Çıkan tartışma sonrası yaşanan arbedede savcı Mücahit Şamil Koca ailesi ile birlikte dışarıya çıkartıldı. Savcı Mücahit Şamil Koca'nın 9 aylık bebeği yere düştü ve darbe aldı. İşyeri sahiplerinin ve garsonların dahil olduğu olayda ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay sonrası işyeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu toplamda 15 kişi gözaltına alındı. 12 kişi adliyeye çıkartılmadan serbest bırakılırken, 3 kişinin işlemleri ise sürüyor.

Yargıyı sarsan olay! Hakime ve suç ortağı savcı meslekten atıldı
Yargıyı sarsan olay! Hakime ve suç ortağı savcı meslekten atıldı

Gündem

Yargıyı sarsan olay! Hakime ve suç ortağı savcı meslekten atıldı

Hakim ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları Resmi Gazete’de
Hakim ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları Resmi Gazete’de

Gündem

Hakim ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları Resmi Gazete’de

Savcı tek tek ifşa etti! İşte İsrail casuslarının kullandığı isimler
Savcı tek tek ifşa etti! İşte İsrail casuslarının kullandığı isimler

Gündem

Savcı tek tek ifşa etti! İşte İsrail casuslarının kullandığı isimler

Hakim ve savcılara ek zam çıktı iddiası 'fos' çıktı
Hakim ve savcılara ek zam çıktı iddiası 'fos' çıktı

Gündem

Hakim ve savcılara ek zam çıktı iddiası 'fos' çıktı

Helal olsun! Savcı Sayan'dan müthiş hareket
Helal olsun! Savcı Sayan'dan müthiş hareket

Gündem

Helal olsun! Savcı Sayan'dan müthiş hareket

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23