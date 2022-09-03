Cumhuriyet savcısından skandal! Zina karşılığında dosyalarını kapattı

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan'ın hayat kadınları ile cinsel ilişkiye girdiği, bunun karşılığında da, şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve hırsızlık gibi dosyalarını kapattığı tespit edildi. Kadınların cep telefonunda savcı Ozan'ın yazışmalarının görülmesi sonrası HSK harekete geçti. Ozan, meslekten hızla ihraç edildi.

250 bin TL para istedi

İstanbul'da yaşayan hayat kadınları İrem Çalık, İrem Özyakışır ve Öngül Dokcu, cinsel ilişkiye girdikleri Gürser K.'nın görüntülerini çekerek söz konusu görüntüleri ailesine gösterecekleri ve sosyal medya hesabından yayacaklarını söyleyerek 250 bin lira para istedi. Gürser K.'nın tehdit ve şantaj şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Para isteyen hayat kadınları İrem Çalık, İrem Özyakışır ve Öngül Dokcu kimlikleri tespit edildikten sonra haklarında, şantaj, özel hayatının gizliğini ihlal etme suçlarından soruşturma başlattı. İstanbul Emniyetinin yaptığı operasyonun ardından şüphelilerden Öngül Dokcu tutuklandı.

Telefon incelemesinden savcı çıktı

İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanan şüphelilerden Öngül Dokcu'nun incelenen telefonunda; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan çıktı. Ozan'ın, hayat kadını Öngül Dokcu ile tanıştığı, sonrasında para karşılığı birlikte olduğu ve şüpheliler İrem Çalık, İrem Özyakışır ve Öngül Dokcu hakkında yürüttüğü soruşturmada yardımcı olacağına ilişkin mesajlar gönderdiği tespit edildi.

Hayat kadınlarının dosyasını kapattı

Hayat kadınlarından İrem Çalık ve Öngül Dokcu bu kez, Selahattin K.'nın evine birlikte gelerek Selahattin K.'nın çıkardığı pantolonunun cebinden 3 bin lira para ile 350 dolar parasını çaldı. Bunun üzerine başlatılan soruşturmaya ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan kovuşturmaya yer olmadığı dair karar verdi.

Önce görevden uzaklaştırıldı, sonra meslekten çıkarıldı

Skandalın cep telefonu mesajlaşmaları sonrasında çıkmasının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan'ı tedbiren görevden uzaklaştırdı. HSK, İkinci Dairesi, Teftiş Kurulu müfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan'ı ihraç etti.

Kaynak: Sabah