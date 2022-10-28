Cumhuriyet kendini nimetten saydı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu bugün kamuoyuyla paylaşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek konuşmacı olacağı törende ekonomiden dış politikaya kadar pek çok alanda önemli mesajlar verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başta savunma sanayii olmak üzere çok sayıda yeni projeyi açıklayacak.

Türkiye Yüzyılı tanıtım toplantısına aralarında Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin de bulunduğu 11 siyasi partinin genel başkanları da davet edildi. Ayrıca birçok gazete ve medya mensubu da davetliler arasında.

Cumhuriyet ise bu davet üzerinden kemalizm şovu yapmaya kalkışarak hükümete yüklendi ve davete katılmama kararı aldı.

Cumhuriyet'ten yapılan açıklama şöyle:

Çağrılan kurumlar arasında, Atatürk’ün kurduğu, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni savunan, bu yolda yazarlarının “canı” ile bedel ödeyen Cumhuriyet gazetesi de var.

Ne var ki Cumhuriyet, AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” etkinliğine katılmama kararı almıştır.

Bu kurumsal kararın altında dezenformasyon yasası adı verilen yeni sansür uygulaması ile medyanın susturulmak istenmesi, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın, Harf Devrimi üzerinden Cumhuriyet rejimini hedef alması, daha önce Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi siyasi yönü olmayan etkinliklere bile Cumhuriyet muhabir-yazarlarının kabul edilmemesi gibi gerekçeler var. Ayrıca, Türkiye’nin sürekli yayın yapan en eski, dünyanın da en eski üç medya kuruluşundan biri olan Cumhuriyet’in, kurumsal olmayan yollarla bu etkinliğe davet edilmesi de gazetemiz yazar ve yöneticilerinin, Türkiye Yüzyılı programına katılmama gerekçeleridir.

Ne var ki kurumsal olarak alınan bu karar, Cumhuriyet okurlarının o gün, o saatlerde Ankara Arena Spor Salonu’nda olan-bitenden haberlerinin olmayacağı anlamına gelmemektedir. O günün tüm ayrıntıları bir sonraki gün gazetemizin sütunlarında ve haber portalımızın ilgili bölümlerinde yer alacaktır.