Cumhuriyet Kadınları Derneği: LGBT propagandası yasaklansın dedi! Ortalık karıştı

Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD), 10-11 Haziran tarihlerinde yaptığı basın açıklamasıyla LGBT propagandasının yasaklanması çağrısında bulundu. Bu açıklama, Türkiye’deki LGBT dernekleri tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Avrupa Birliği (AB) tarafından fonlanan Kaos GL, Pembe Hayat Derneği ve Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER) gibi kuruluşlar, CKD’nin açıklamasını ‘nefret söylemi’ olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

‘FAİLLER’ DAMGASI VURDULAR

Her yıl haziran ayında ‘onur haftası’ ile gündeme gelen dernekler, açıklamasının ardından CKD’yi ‘fail’ olarak niteledi.

CKD Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, 10 Haziran’da CKD Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, LGBT propagandasının yasaklanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) göreve davet etti. Prof. Dr. Oygür’ün çağrısının ardından, CKD’nin Türkiye genelindeki şubeleri “LGBT Propagandası Yasaklansın” adı altında imza kampanyaları başlattı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

CKD’nin basın açıklaması ve başlattığı imza kampanyaları, toplumda geniş yankı uyandırdı. Destek verenlerin yanı sıra, AB tarafından fonlanan LGBT örgütleri de tepki gösterdi. Sosyal medya hesapları ve internet sayfaları üzerinden CKD’yi eleştiren bu dernekler, CKD’nin söylemlerini hedef tahtasına koydu.