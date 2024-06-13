  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhuriyet Kadınları Derneği: LGBT propagandası yasaklansın dedi! Ortalık karıştı
Gündem

Cumhuriyet Kadınları Derneği: LGBT propagandası yasaklansın dedi! Ortalık karıştı

Yeniakit Publisher
2024-06-13 09:06:00 - 2024-06-13 09:09:19
Cumhuriyet Kadınları Derneği: LGBT propagandası yasaklansın dedi! Ortalık karıştı

Cumhuriyet Kadınları Derneği LGBT propagandasının yasaklanması çağrısında bulundu. Avrupa Birliği (AB) tarafından fonlanan Kaos GL, Pembe Hayat Derneği ve Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER) gibi kuruluşlar, CKD’nin açıklamasını ‘nefret söylemi’ olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD), 10-11 Haziran tarihlerinde yaptığı basın açıklamasıyla LGBT propagandasının yasaklanması çağrısında bulundu. Bu açıklama, Türkiye’deki LGBT dernekleri tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Avrupa Birliği (AB) tarafından fonlanan Kaos GL, Pembe Hayat Derneği ve Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER) gibi kuruluşlar, CKD’nin açıklamasını ‘nefret söylemi’ olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

 

‘FAİLLER’ DAMGASI VURDULAR

Her yıl haziran ayında ‘onur haftası’ ile gündeme gelen dernekler, açıklamasının ardından CKD’yi ‘fail’ olarak niteledi.

CKD Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, 10 Haziran’da CKD Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, LGBT propagandasının yasaklanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) göreve davet etti. Prof. Dr. Oygür’ün çağrısının ardından, CKD’nin Türkiye genelindeki şubeleri “LGBT Propagandası Yasaklansın” adı altında imza kampanyaları başlattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CKD’nin basın açıklaması ve başlattığı imza kampanyaları, toplumda geniş yankı uyandırdı. Destek verenlerin yanı sıra, AB tarafından fonlanan LGBT örgütleri de tepki gösterdi. Sosyal medya hesapları ve internet sayfaları üzerinden CKD’yi eleştiren bu dernekler, CKD’nin söylemlerini hedef tahtasına koydu.

AYM'den skandal LGBT kararı! "Hak ihlali" deyip, tazminata hükmettiler
AYM'den skandal LGBT kararı! "Hak ihlali" deyip, tazminata hükmettiler

Gündem

AYM'den skandal LGBT kararı! "Hak ihlali" deyip, tazminata hükmettiler

Gürcistan, LGBT propagandasını ve cinsiyet değiştirmeyi yasaklıyor
Gürcistan, LGBT propagandasını ve cinsiyet değiştirmeyi yasaklıyor

Dünya

Gürcistan, LGBT propagandasını ve cinsiyet değiştirmeyi yasaklıyor

Eskişehir'de LGBT taşkınlığına polis müdahalesi! 10 gözaltı...
Eskişehir'de LGBT taşkınlığına polis müdahalesi! 10 gözaltı...

Gündem

Eskişehir'de LGBT taşkınlığına polis müdahalesi! 10 gözaltı...

LGBT’li DEM’lilere bir kamyon dayak
LGBT’li DEM’lilere bir kamyon dayak

Gündem

LGBT’li DEM’lilere bir kamyon dayak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23