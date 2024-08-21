Cumhuriyet iftira atabilmek için 9 yıllık faaliyeti 1 yıl gibi göstermiş! Murat Ağırel'in iftiralarına cevap verdiler

Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel, CHP yandaşı Halk TV'nin canlı yayında, Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin 936 bin olan nüfusunun üzerinde yaklaşık 1 milyon 180 bin ayakkabı dağıttığını iddia etti.

CHP yandaşı Ağırel'in iddialarına rakamlarla yanıt: Tüm hizmetlerimiz Sayıştay denetiminden geçmiştir

Şahinbey Belediyesi yaptığı açıklamada, Ağırel'in iddialarının asılsız olduğunu vurgulayıp, "Yayında bir yılda dağıtıldığı iddia edilen ayakkabılar her yıl yaklaşık 150 bin adet olmak üzere sekiz yılda başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtılmıştır. En kaliteli ayakkabılar en ekonomik şekilde piyasadan temin edilmiştir."

ifadelerine yer verdi.

Aynı yayında bahsedilen Çanakkale ziyaretlerine ilişkin iddialara yanıt verilen açıklamada, "Yine aynı yayında bahsedilen Çanakkale ziyaretleri ise 2015 yılından beri sürdürülmektedir. Ecdadımızla öğrencilerimizi buluşturmayı ve tarih bilincini gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğimiz bu ziyaretlerden şu ana kadar 203 bin 57 öğrencimiz ve aileleri yararlanmıştır. Bu seyahatler uçakla ve en ekonomik koşullarda gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetimiz de tüm hizmetlerimiz gibi Sayıştay denetiminden geçmiştir." denildi.

"Gazetecileri ilçemizi ziyaret etmeye ve hizmetlerimiz konusunda halkımızın nabzını yerinde tutmaya davet ediyoruz"

Belediyenin tek kuruş dahi borcunun olmadığının vurgulandığı açıklamada, Ağırel'in diğer iddialarına ilişkin ise şu ifadeler yer aldı:

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"Yayında bahsi geçen bisiklet dağıtımı ise Belediyemiz tarafından 2019 yılından beri sürdürülmektedir. Bisiklet dağıtımlarının tamamının imzalı tutanakları mevcuttur.

Ayrıca bu asılsız iddialarda bulunan kişilerin hayalini bile kuramayacağı ve birçok Büyükşehirde dahi uygulanmayan proje ve hizmetleri, bir ilçe belediyesi olarak hayata geçirdiğimizi bir kez daha belirtiyoruz. Bir basın açıklamasına sığdırılamayacak bu hizmetlerimizi öz kaynaklarımızla gerçekleştirdiğimizi de ayrıca ifade ediyoruz.

Hayata geçirdiğimiz proje ve çalışmalarımız sadece Gaziantep’te değil, tüm Türkiye’de takdir ve ilgi ile takip edilmektedir. Bu tür mesnetsiz iddialarla hedef alınmamızın nedeninin tam da bu olduğunu değerlendirmekteyiz.

Tek kuruş dahi borcu olmayan; yüzlerce hizmeti ve sosyal belediyecilik projeleriyle yıldızı her geçen parlayan Belediyemiz, örnek çalışmalarına tüm bu mesnetsiz iddialar ve engelleme çabalarına rağmen devam edecektir.

Bu mesnetsiz iddialarda bulunan gazeteciler ve yayınlarla ilgili gerekli tüm hukuki süreçler ivedilikle başlatılacaktır. Ayrıca bu asılsız iddialarla ülke gündemini meşgul eden gazetecileri ilçemizi ziyaret etmeye ve hizmetlerimiz konusunda halkımızın nabzını yerinde tutmaya davet ediyoruz."

Kaynak: Yeni Şafak