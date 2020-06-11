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Aktüel

Cumhuriyet Hatice Göksel Anaokulu’nun protokolü imzalandı

Büyükçekmece’ye 100 öğrenci kapasiteli yeni bir anaokulu daha yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 15:22:14 -
Cumhuriyet Hatice Göksel Anaokulu’nun protokolü imzalandı

Büyükçekmece’ye 100 öğrenci kapasiteli yeni bir anaokulu daha yapılıyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün girişimleri sonucu, belediye vatandaş işbirliğiyle yaptırılan Cumhuriyet Hatice Göksel Anaokulu ve Kreşi’nin protokolü imzalandı.


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün girişimleri sonucu, belediye vatandaş işbirliğiyle yaptırılan okullara bir yenisi daha ekleniyor. Başkan Dr. Hasan Akgün’le birlikte Cumhuriyet Hatice Göksel Anaokulu ve Kreşi’nin protokolünü imzalayan eğitim hayırseveri Hatice Göksel Gönen, bugüne kadar biriktirdiği tüm yatırımlarını Büyükçekmece’ye yapılacak yeni anaokulu için bağışladı.



“Örnek davranışından ötürü kutluyorum”


Büyükçekmece Belediyesi ve eğitim hayırseveri Hatice Göksel Gönen arasında imzalanan “Cumhuriyet Hatice Göksel Anaokulu ve Kreşi” protokol töreninde konuşan Başkan Akgün, “Eğitim hayırseverimiz Hatice ablamıza çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar biriktirdiği tüm birikimini yeni yapacağımız Cumhuriyet Hatice Göksel Anaokulu ve Kreşi için bağışladı. Kendisini bu örnek davranışından ötürü kutluyor, çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Hatice Göksel Anaokulu ve Kreşi şimdiden ilçemize hayırlı olsun. Aydınlık çocuklar yetiştireceğimiz bir okulu daha ilçemize kazandırmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.


Eğitim hayırseveri Hatice Göksel, kendisinin hiç çocuğu olmadığını en büyük hayalinin içinde çocukların koştuğu bir okul yaptırmak olduğunu belirterek; “Bana bu imkanı tanıyan belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.



100 öğrenci kapasiteli olacak


Mimaroba Çarmıklı Caddesi’ne inşaatına başlanan 100 öğrenci kapasiteli anaokulu, 5 sınıf, yemekhane, çok amaçlı salon, revir ve idari ofislerden oluşacak. 680 metrekarelik Cumhuriyet Hatice Göksel Anaokulu ve Kreşine çocuklar için hem bina içerisine hem de bina dışına oyun alanları yapılacak.

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