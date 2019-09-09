0553 313 94 23

Cumhuriyet Halk Partisi 96 yaşında

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 9 Eylül 1923’te siyasi faaliyetine başlayan Cumhuriyet Halk Partisi, 96.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:07
Cumhuriyet Halk Partisi 96 yaşında

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 9 Eylül 1923’te siyasi faaliyetine başlayan Cumhuriyet Halk Partisi, 96. yaşını kutluyor. CHP Kayseri teşkilatı kutlamalara Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikle başladı.


“Cumhuriyet Halk Partisi bu milletin adıdır”


Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde başlayan etkinliğe çok sayıda CHP’li katıldı. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte konuşan CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, “Ne mutlu bize ki tam 96 yıldır ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefte ilk günkü inanç ve azimle, kararlılıkla yürüyoruz. Biliyoruz ki dünya var oldukça Cumhuriyet Halk Partisi de var olacaktır. Çünkü CHP’nin kuruluş dilekçesinde mürekkep yok, kan vardır. Kuruluş dilekçesi bir ofiste değil, savaş meydanlarında yazılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi bu milletin adıdır” diye konuştu.


Atatürk’e söz verdiklerini söyleyen Özer, “Büyük atam eserlerin bizlere emanettir. Eserlerini sonsuz kadar yaşatacağız” dedi.


Meydandaki törenin ardından CHP’nin kutlama etkinliği parti il binasında devam etti. Partililer pasta kesimi ve kokteyl ile CHP’nin 96. yılını kutladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İş Bankası'ndan Nysa Antik Kenti'ndeki kazılara destek
    1. İş Bankası'ndan Nysa Antik Kenti'ndeki..
    2. Başkan Erdoğan: Daha cesur kararlar..
    3. Gümüşhane’de 19 bin 500 öğrenci için..
    4. Trakya Üniversitesi Teknoloji..
    5. 1,4 milyon dolarlık güvercinin..
    6. Eskişehir'de veliler gözyaşlarını..
    7. Dağ yamacında mahsur kalan keçi, 5..
    8. 2019 2020 Eğitim Öğretim Yılının İlk..
    9. Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası..
    10. Yerin 500 metre altında kalbine yenildi
    11. Çanakkale’de orman yangını söndürüldü
    12. Dulkadiroğlu Belediyesi engellilere..
    13. Akbatı, 8. yaşını Akbatı Festivali ile..
    14. (Özel) Yasak kalktı, tezgahlar balıkla..
    15. Yeni Malatyaspor’un tesis projesine..
    16. Bir nesil ‘rap’ müzikle felakete..
    17. En güzel aşure malzemeleri nelerdir?
    18. Ukrayna’daki kazada biri Türk 4 kişi..
    19. Niğde Belediye Başkanı Özdemir..
    20. Çanakkale’de helikopterle havadan..
    21. Barbee sağlık kontrolünden geçti
    22. Prof. Dr. Hüseyin Per: “Çocukların..
    23. Ünlü yönetmenin acı günü
    24. Niğde’ye 24 yeni doktor atandı
    25. Adana kumaşından Rusya pazarına büyük..
    26. Hepsi aynı adresi gösterdi: HDP..
    27. Kampiz üyeleri hayvan barınağında..
    28. Cumhuriyet Halk Partisi 96 yaşında
    29. İki milyarlık İslam coğrafyasının..
    30. Didim Belediyesi’nden örnek uygulama
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!