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Cumhuriyet Gazetesi’ne tepkiler çığ gibi!

TC. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Emine Bulut cinayetinin ardından yaptığı açıklamayı kes yapıştır yöntemiyle değiştiren, açıklamanın en önemli yerlerini ise sansürleyerek karakter suikastlığına soyunan Cumhuriyet Gazetesi’ne sosyal medyadan tepkiler arttı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:43
Cumhuriyet Gazetesi’ne tepkiler çığ gibi!

Cumhuriyet gazetesi katliamı bile algı malzemesi yaparak TC. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u hedef aldı. Prof. Dr. Fahrettin Altun’un Emine Bulut cinayetinin ardından yaptığı açıklamayı kes yapıştır yöntemiyle değiştiren, açıklamanın en önemli yerlerini ise sansürleyerek karakter suikastlığına soyunan Cumhuriyet Gazetesi’ne sosyal medyadan tepkiler yükseldi.

FAHRETTİN ALTUN NE DEMİŞTİ

Emine Bulut cinayetinin ardından, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Emine Bulut'un vahşice katledilmesinden dolayı failin hak ettiği cezayı alması ve kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında gerekli adımların atılması için yetkilileri göreve çağırmıştır" dedi.

Altun açıklamasının devamında ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Emine Bulut'un vahşice katledilmesinden dolayı derin bir üzüntü duymuş, bu üzüntüsünü ilgili kamu görevlileriyle paylaşmış, failin hak ettiği cezayı alması ve kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında gerekli adımların atılması için yetkilileri göreve çağırmıştır. Bu süreçte medyayı sorumlu ve etik yayıncılığa davet ediyor; cinayeti meşrulaştırıcı nitelikte ifadelerden, kurbanı suçlayan, faili savunan ve şiddeti grafikleştiren habercilik türünden kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. 

CUMHURİYET’TEN MANİPÜLASYON 

Cumhuriyet Gazetesi ise sosyal medya hesabından, haberi kesti, biçti, başlığa da cımbızlayarak ters algı meydana getirecek şekilde attı. Algı operasyonu ise anında gazetecilerin ve sosyal medya fenomenlerinin radarına takıldı. Cumhuriyet gazetesisin karakter suikastini deşifre eden gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri şu paylaşımları yaptı:

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:43
  1. cumhuriyet gazetesi
  2. Fahrettin Altun
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