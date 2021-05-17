Cumhuriyet gazetesine efsane kapak!

Kemalist kılıfı ile terör örgütü lehine manşetlere imza atan Cumhuriyet gazetesinin paylaştığı habere bir sosyal medya kullancısı tarafından yapılan yorum güldürdü.

Tekzip'te başı çekiyor!

Türkiye tarihinde attığı manşetler ile operasyon çeken Cumhuriyet, trajını her geçen gün düşürürken yaptığı haberler ile de sosyal medyada da ti’ye alınıyor.

Asparagas haberler ile tekzip şampiyonluğunda başı çeken Cumhuriyet’in bir haberine yapılan yorum sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.

Cumhuriyet'e kapak gibi yorum

Cumhuriyet’in ‘Dikkat! Bu mesaja sakın inanmayın’ başlıklı haberine bir sosyal medya kullanıcısı, trajikomik bir yorum ile ‘Dikkat! Bu logonun altında yazan hiçbir şeye inanmayın.’ paylaşımında bulundu.

Komutanımızı hedef almıştı

Yalan haberler ile okuyucuyu aldatan Cumhuriyet, son olarak "Derin ilişkiler" başlıklı haberinde "Peker'in, Elazığ'da Yeldana Kaharman'ın şüpheli ölümüne ilişkin Mehmet Ağar'ın oğlu AKP milletvekili Tolga Ağar'ı suçlamasının ardından iddiaları yalanlayan Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in, Ağarlar'ın ardından çete raporunda adı geçen Selahaettin Yılmaz ve Galip Öztürk'le de fotoğrafı çıktı." ifadeleriyle Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'i hedef aldı.

Bakan Soylu da Cumhuriyet'e tepki olarak şu paylaşımda bulundu: