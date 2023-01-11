Cumhuriyet gazetesi, “Akit yine bildiğiniz gibi...” diye haber yapmış. Evet, Akit yine bildiğiniz gibi

Yeni Akit, Cumhuriyet gazetesinde çıkan bir haberi “Sözcülüğünü yine Cumhuriyet yaptı! İb...ler kaos çıkaracakmış! Hadi oradan” başlığı ile vermiş Hülya Gülbahar isimli avukatın “Kaos çıkar” sözleriyle eleştirirken, Cumhuriyet gazetesi bugünkü internet sitesinde genel merkezlerinin fotoğrafının üzerine yaptığımız haberi iliştirerek “Akit yine bildiğiniz gibi...” diye çarpıtarak haber yaptı. Akit, Cumhurşyet’te “Evet biz yine bildiğiniz gibiyiz. Yalanlarınızı ve iftiralarınızı gündeme getirmeye devam edeceğiz.” cevabını verdi.

Akit dün ne yazmıştı?

BARAN Haber sitesinden kaynak göstererek yayınladığımız haber aynen şöyleydi;

“AK Partinin türban serbestisini de içeren anayasa değişikliği teklifine ilişkin açıklama yapan ibnelerin ve lezbiyenlerin avukatı. Tehdit dilini kullanarak bu yasa teklifinin ülkede kaosa neden olacağını açıklamış.

Konuyla ilgili Baran internet sitesi de bir haber yapmış,

Haberde şöyle deniliyor,

“Laikler tarafından hazımsızlıkla karşılanan Anayasa değişikliğine dair tartışmalar sürerken sapkınlıkta birleşen laikler aba altından sopa göstermeye devam ediyor.

İbneler ve müdafileri rahatsız

Sapkın LGBT'ye verdiği destekle bilinen Eşitlik İçin Kadın Platformu’ndan (EŞİK) Avukat Hülya Gülbahar, Anayasa değişikliğine dair Cumhuriyet Gazetesine verdiği demeçte “Anayasa değişikliği teklifi gerek laiklik ve demokrasi gerekse yurttaşlık hakları açısından ülkede tam bir kaos yaratacak bir değişiklik." ifadelerini kullandı.

Laikler son dönemlerde bünyelerindeki sapkınlığın bir tezahürü olarak ibnelikden bilmem hangi pisliğe kadar müdafaa eden LGBT altında birleşiyor.

Bir ihtar: Olası bir kaostan kimin zararlı çıkacağı besbelli.

Beklediğiniz kaos sizi yutar.

Ama siz yine de davranın...”

Cumhuriyet gazetesinin de haberimize verdiği cevap şu

Akit bildiğiniz gibi... Yandaş medya haberimizi hedef aldı

Anayasa değişikliği teklifine ilişkin yaptığımız haberi yandaş medya kuruluşları hedef aldı.

Gazetemizde “Kadın dernekleri anayasa değişikliği teklifi için uyardı: 'Yasa toplumda bir kaos yaratır' başlıklı haberi hedef alan Yeni Akit ve Baran Dergisi “Bir ihtar: Olası bir kaostan kimin zararlı çıkacağı besbelli. Beklediğiniz kaos sizi yutar. Ama siz yine de davranın” ifadelerini kullandı.

Yandaş medya konuya ilişkin görüş aldığımız avukat Hülya Gülbahar'ı da hedef göstererek ayrımcı bir dil kullandı.

Yandaş medyada haberimizle ilgili şu ifadelere yer verildi: “Laikler tarafından hazımsızlıkla karşılanan Anayasa değişikliğine dair tartışmalar sürerken sapkınlıkta birleşen laikler aba altından sopa göstermeye devam ediyor. Laikler son dönemlerde bünyelerindeki sapkınlığın bir tezahürü olarak LGBT altında birleşiyor. Bir ihtar: Olası bir kaostan kimin zararlı çıkacağı besbelli. Beklediğiniz kaos sizi yutar. Ama siz yine de davranın.”