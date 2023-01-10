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Gündem Cumhuriyet düşmanı olarak tanıtıp hedef göstereceksin! Korumaya alınca da isyan edeceksin! Sizde hiç utanma yok mu?
Gündem

Cumhuriyet düşmanı olarak tanıtıp hedef göstereceksin! Korumaya alınca da isyan edeceksin! Sizde hiç utanma yok mu?

Gazete manşetlerinden itibar suikast yaptılar. Tehdit edip okuyucularına hedef gösterdiler. Halil Konakçı Hoca’ya koruma verilince de bundan rahatsız oldular.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 09:34:00 - 2023-01-10 09:38:13
Cumhuriyet düşmanı olarak tanıtıp hedef göstereceksin! Korumaya alınca da isyan edeceksin! Sizde hiç utanma yok mu?

Bugünkü malum gazetelerin internet sitelerinde yine garip bir haberle karşılaştık.

“Cumhuriyet ve laiklik karşıtı imama polis koruması” başlığında verilmiş haber. Aylardır manşetlerinden itibarsızlaştırmaya çalıştıkları, küfredip hakaret ettikleri, Cumhuriyet ve Laiklik karşıtı olarak tanıtılıp, okuyucularına hedef haline getirdikleri Halil Konakçı Hoca’ya koruma verilince çok şaşırmışlar. Haberi okuyanlar ise “Hem Halil Konakçı Hoca’yı hedef tahtası haline getireceksin, hem de koruma verilince rahatsız olacaksın. Sizde hiç utanma yok mu?” diye tepki gösterdiler.

Malum medyanın verdiği haber özetle şöyle;

“Daha önce kadın-erkek eşitliğine karşı provokatif ifadeler kullanmasıyla da gündeme gelen Halil Konakçı’nın takipçileri tarafından sosyal medyada paylaşılan video, Konakçı’nın “devlet lideri” gibi bir caminin girişinde karşılandığı görülüyor...

Çeşitli aralıklarla Cumhuriyet’i ve laikliği açıkça hedef aldığı konuşmalar yapan, Ankara Melike Hatun Camii İmamı olarak bilinen Halil Konakçı’nın polis korumasıyla gezdiği ortaya çıktı.

Daha önce kadın-erkek eşitliğine karşı provokatif ifadeler kullanmasıyla da gündeme gelen Konakçı’nın takipçileri tarafından sosyal medyada paylaşılan video, Konakçı’nın “devlet lideri” gibi bir caminin girişinde karşılandığı görülüyor.

Etrafından takipçilerinin yanı sıra koruma polisi de olan Konakçı’nın korunma gerekçesi ise merak konusu oldu.”

Bir de merak ediyorlar. Allah sizi ıslah etsin.

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Yorumlar

Doğrusu Ne

Ey Hoca popi olmaya devam ediyor yukseliyorsun. Onlar siyasetle aldatırken sende Allahla aldatıyorsan ne farkın kalır ki. Sen Allaha erdin mi Ermiş Evliyalar gibi ölmeden önce öldün mü. Öyle olsan sohbetlerin Allahin aşkından başka olmazdı ama görüyoruz ki sen siyasetten ve dahi hersey den kürsüne meze yapıyorsun

volkan akçay

bu ülke de onlarca kadın talep ettiği halde koruma alamamış ve bu yüzden ya öldürülmüş yada yaralanmıştır. peki bu ne insanlık için nede bu ülke için hiç bir işe yaramayan şahısa nasıl ve ne hakla koruma veriliyor, açıklanmalı?? ona verilecek koruma tehtid edilen bir kadına verilse çok daha faydalı olmaz mı?????
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