Cumhuriyet düşmanı olarak tanıtıp hedef göstereceksin! Korumaya alınca da isyan edeceksin! Sizde hiç utanma yok mu?

Bugünkü malum gazetelerin internet sitelerinde yine garip bir haberle karşılaştık.

“Cumhuriyet ve laiklik karşıtı imama polis koruması” başlığında verilmiş haber. Aylardır manşetlerinden itibarsızlaştırmaya çalıştıkları, küfredip hakaret ettikleri, Cumhuriyet ve Laiklik karşıtı olarak tanıtılıp, okuyucularına hedef haline getirdikleri Halil Konakçı Hoca’ya koruma verilince çok şaşırmışlar. Haberi okuyanlar ise “Hem Halil Konakçı Hoca’yı hedef tahtası haline getireceksin, hem de koruma verilince rahatsız olacaksın. Sizde hiç utanma yok mu?” diye tepki gösterdiler.

Malum medyanın verdiği haber özetle şöyle;

“Daha önce kadın-erkek eşitliğine karşı provokatif ifadeler kullanmasıyla da gündeme gelen Halil Konakçı’nın takipçileri tarafından sosyal medyada paylaşılan video, Konakçı’nın “devlet lideri” gibi bir caminin girişinde karşılandığı görülüyor...

Çeşitli aralıklarla Cumhuriyet’i ve laikliği açıkça hedef aldığı konuşmalar yapan, Ankara Melike Hatun Camii İmamı olarak bilinen Halil Konakçı’nın polis korumasıyla gezdiği ortaya çıktı.

Daha önce kadın-erkek eşitliğine karşı provokatif ifadeler kullanmasıyla da gündeme gelen Konakçı’nın takipçileri tarafından sosyal medyada paylaşılan video, Konakçı’nın “devlet lideri” gibi bir caminin girişinde karşılandığı görülüyor.

Etrafından takipçilerinin yanı sıra koruma polisi de olan Konakçı’nın korunma gerekçesi ise merak konusu oldu.”

Bir de merak ediyorlar. Allah sizi ıslah etsin.