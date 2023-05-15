Cumhuriyet, başyazısında böyle ters köşe oldu
Cumhuriyet gazetesi, henüz Türkiye'de oy sayımı sürerken ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 49'un üzerinde bir oyla önde götürürken başyazısına utanmadan "Erdoğan kaybetti" başlığını attı.
Cumhuriyet gazetesi, henüz Türkiye'de oy sayımı sürerken ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 49'un üzerinde bir oyla önde götürürken başyazısına utanmadan "Erdoğan kaybetti" başlığını attı.
Cumhuriyet'in birinci sayfasında 'başyazı' olarak konumlandırılan ve 'editoryal' vasfıyla gazete yönetiminin görüşlerini yansıtan 'Olayların Ardındaki Gerçek' başlıklı köşede, "Dün akşam, gazetemizin yayına verildiği saatlerdeki çeşitli seçim verilerine göre, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu önde görünmektedir" denildi.
Cumhuriyet gazetesi, bu değerlendirmesine şu gerekçeleri sundu
"1) Trakya’daki üç ilde Kılıçdaroğlu öndedir.
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2) Batı Anadolu’da, Çanakkale, Balıkesir, Muğla ve Denizli illerinde Kılıçdaroğlu öndedir.
3) Mersin ve Adana’da da Kılıçdaroğlu öndedir.
4) Bütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde Kılıçdaroğlu öndedir.
5) İzmir, İstanbul, Ankara… Bu üç büyük kentte Kılıçdaroğlu öndedir.
6) Kılıçdaroğlu, Karadeniz ve Orta Anadolu illerinde önde olmasa da Recep Tayyip Erdoğan’a yakın oy almıştır."
Başyazıda bu gerekçeler sıralandıktan sonra, "Bu koşullar altında Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi önde bitirmektedir. Erdoğan cumhurbaşkanı seçimini kaybetmiştir" herzeleri yumurtlandı.
'Olayların Ardındaki Gerçek' başlıklı köşe, Cumhuriyet'in internet sitesinde yayına alındığında, Cumhuriyet'in de kullandığı Anadolu Ajansı verilerinde Erdoğan, sandıkların yaklaşık yüzde 99'u açılırken yüzde 49.24 ile yarışta birinci sıradaydı.