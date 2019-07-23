Cumhurbaşkanlığının anketine yoğun ilgi 600 bin kamu görevlisi ankete katıldı

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, insan kaynakları envanterini çıkarmak ve ihtiyaç duyulan alanlarda yeteneklerin belirlenmesi için 5.3 milyona yakın memurla anket çalışmasını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile başlatılan ve 26 Temmuz Cuma günü sona erecek çalışma kapsamında, kamu çalışanlarına ilk kez uygulanan ankette 87 ila 137 arasında soru yöneltiliyor. Memurlara, “Yaptığım işin karşılığı olan ücreti alıyorum”, “Kurumda adaletli bir ücretlendirme sistemi olduğunu düşünüyorum” sorularına katılımcılardan “katılmıyorum”, “kesinlikle katılmıyorum”, “katılıyorum” gibi cevaplar vermeleri istendi.

SAĞLIKLI BİR KAMU PERSONEL ENVANTERİ ORTAYA ÇIKACAK

Kamu çalışanlarından ayrıca adaletli bir ücretlendirme sistemi için önerileri de alındı. Bu öneriler arasında, “Performansa göre ücretlendirme”, “unvan bazlı ücretlendirme”, “fazla mesainin düzenlenmesi”, “merkez ve taşra arası ücret farkının giderilmesi”, “hizmet sınıfları arasındaki ücret farkının giderilmesi”, “eğitim düzeyine göre ücretlendirme” gibi seçenekler yer alıyor.

Anket ile memurların kurumları, eğitim düzeyleri, istihdam türü, yöneticilik deneyimleri ve çalışma süreleri belirlenecek. Ankette, kamu personelinin “gelişime açık yanlarının belirlenmesi”, “önerilerin alınması”, “zayıf noktalarının tespit edilmesi”, “sağlıklı bir kamu personel envanterin ortaya konulması” amaçlanıyor. Çalışma çerçevesinde kamu personelinin, “mesleklerine ve çalıştıkları kuruma dair memnuniyet ve aidiyet”leri de ölçülüyor. Kamu kurumlarının personel yapısındaki “eksik yönler” ve “gelişime açık alanlar”da belirlenerek buna göre çalışma yapılacak.

BAŞKAN ATAY: ANKET CUMA GÜNÜ SONA ERECEK

“www.anket.cbiko.gov.tr” adresi üzerinden giriş yapılacak olan “1. Kamu Çalışanı Anketi”nin hedef kitlesini, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Bakanlıklar, Bağımsız/Düzenleyici Denetleyici Kurumlar, Yargı, Yerel Yönetim Kuruluşları, Üniversiteler ile diğer kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan yaklaşık 5 milyon 300 bin kişi oluşturduğu kaydedildi. Ankette daha etkin ve başarılı bir ölçüm için “Skip Logic” yöntemi kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç.Dr. Salim Atay, kamu çalışanlarına yönelik düzenledikleri ankete katılımın 600 bini aştığını ve 26 Temmuz Cuma günü sona ereceğini söyledi.