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Cumhurbaşkanlığından Washington Post'a çok sert tepki: Bu skandaldır!

Terör örgütü PKK'nın eli kanlı elebaşlarından Cemil Bayık'ın makalesini yayınlayan Washington Post'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tepki gösterdi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 22:44
Cumhurbaşkanlığından Washington Post'a çok sert tepki: Bu skandaldır!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Washington Post, terör örgütü mensubunun yazısının yayınlanması skandaldır' dedi.

Sözcü Kalın şunları söyledi: 

Başına ödül konan bir teröriste sayfalarını açan Washington Post, terör propagandası yapmakta ve ABD yasalarını da çiğnemektedir.

Bir terör örgütünün başını Kürtlerin temsilcisi gibi göstermek her şeyden önce Kürtlere yapılmış bir hakarettir.

 Bunun basın özgürlüğü ile izah edilmesi mümkün değildir.

Cemil Bayık, Washington Post'a bir makale yazmıştı: Türkiye'yi değiştireceğiz

PKK terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık, Washington Post'a bir makale yazmış, Türkiye'yi değiştireceklerini ve daha demokratik hale getireceklerini söylemişti.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 22:44
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  5. SİYASET Haberleri
  6. Cemil Bayık

YORUM YAZ

  • DumanlıDumanlı8 dk önce
    TRT de teröristin röportajının yayınlanmasına skandal dedinizmi.?
  • hasanhasan14 dk önce
    Adama sormazlar mi Ocalan'in kardesini TRT'ye niye cikardiniz diye?
  • Hadi camanHadi caman15 dk önce
    Öcalan'ı TRT ye çıkaranlar mi vermiş tepkiyi. Yersen. Ama yiyecek zavallı çok.

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