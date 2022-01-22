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Ekonomi Cumhurbaşkanlığı'ndan Koç'a şok! İptal edince Erdoğan'a parmak salladılar
Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Koç'a şok! İptal edince Erdoğan'a parmak salladılar

Gezi Kalkışması destekçisi Koç Holding, Kalamış Yat Limanı ihalesinin Cumhurbaşkanlığı Kararı ile iptal edildiğini duyurdu. Koç Holding konuyla ilgili yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadelerde bulundu. Kelime oyunuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren Koç, onaylanırken resmiyette kullanılan "Cumhurbaşkanlığı Kararı" ifadesini, iptal edilirken ise "Cumhurbaşkanı Kararı" ifadesini kullandı. Koç'un bu açıklaması "Onaylanırken 'iyi', iptal ederken 'kötü'" yorumlarına neden olurken Erdoğan'a yönelik 'parmak salladığı' şeklinde de değerlendirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 01:22:00 - 2022-01-22 01:38:00
Cumhurbaşkanlığı'ndan Koç'a şok! İptal edince Erdoğan'a parmak salladılar

Koç Holding, Kalamış Yat Limanı ihalesinin Cumhurbaşkanlığı Kararı ile iptal edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'de 12 Kasım 2021 günü yayımlanan kararı ile Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesini onaylamıştı.

Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği bildirimde, ihalenin Cumhurbaşkanlığı tarafından iptal edildiği ve kararın bugün tebliğ edildiği bildirildi.

Onaylanırken "Cumhurbaşkanlığı", iptal edilirken "Cumhurbaşkanı"

Koç Holding konuyla ilgili yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadelerde bulundu. Kelime oyunuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren Koç, onaylanırken resmiyette de kullanılması gereken "Cumhurbaşkanlığı Kararı" ifadesini, iptal edildiği belirtilirken "Cumhurbaşkanı Kararı" şeklinde kullandı.

Erdoğan'ı hedef alan Koç Holding'den yapılan açıklama şöyle:

07.10.2021 ve 12.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız ile, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanının özelleştirilmesi ihalesinde, bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art) tarafından verilen teklifin en yüksek teklif olarak gerçekleştiği ve ihale kararının Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylandığı kamuya açıklanmıştır.

Bununla birlikte bahse konu ihalenin 19 Ocak 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edildiği 21 Ocak 2022 tarihinde Tek-Art'a tebliğ edilmiştir.

İhale süreci

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi ihalesinde, en yüksek teklifi 2 milyar 531 milyon lira ile Koç Holding iştiraki TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ verdi.

Rekabet Kurulu, 21 Ekim 2021'de Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın, özelleştirme kapsamında Koç Holding iştiraki Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ tarafından devralınması işlemini onaylamıştı.

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