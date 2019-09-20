Cumhurbaşkanlığından 'Kapalı Maraş' açıklaması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Kapalı Maraş ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kullanıma açıklacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır." dedi. Ayrıntılar geliyor...

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