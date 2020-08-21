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Gündem Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Bir rüya gerçek oluyor
Gündem

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Bir rüya gerçek oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi müjdeyi açıklamasına dakikalar kala Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 15:00:00 -
Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Bir rüya gerçek oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük müjdeyi açıklamasına artık dakikalar kaldı. Tüm Türkiye bu tarihi açıklamayı bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoağn tarihi açıklamayı yapmak üzere cuma namazını kıldığı Eyüp Sultan'dan Dolmabahçe'deki ofisine geçti. Erdoğan'ın dakikalar sonra müjdeyi açıklaması beklenirken Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın müjdesine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"Bir rüya gerçek oluyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Müjdeler olsun, bugün büyük Türkiye için önemli bir gün. Bir rüya gerçek oluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizde hamdolsun yeni bir sayfa daha açılıyor" ifadelerini kullandı.

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