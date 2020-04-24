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Gündem

Cumhurbaşkanlığı’ndan dünyaya 1915 mesajı: Yalan ve iftira kampanyalarına asla prim verilmeyecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı açıklamada "Birinci Dünya Savaşının yıkıcı ve travmatik şartları içinde alınan 24 Nisan 1915 tarihli Tehcir ve Tenkil kararı, ‘millet-i sadıka’ olarak ifade edilen Ermenileri ortadan kaldırmaya yönelik bir siyasetin ürünü değildi. Soykırım lobisi ve Türkiye karşıtı siyasi çevreler, tarihi gerçekleri çarpıtarak yeni husumet ve düşmanlık tohumları ekme çabası içindedir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti tüm fertleriyle bu istismar, yalan ve iftira kampanyalarına asla prim vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

2020-04-24 11:44:00 -
Cumhurbaşkanlığı’ndan dünyaya 1915 mesajı: Yalan ve iftira kampanyalarına asla prim verilmeyecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Birinci Dünya Savaşının yıkıcı ve travmatik şartları içinde alınan 24 Nisan 1915 tarihli Tehcir ve Tenkil kararı, ‘millet-i sadıka’ olarak ifade edilen Ermenileri ortadan kaldırmaya yönelik bir siyasetin ürünü değildi. Soykırım lobisi ve Türkiye karşıtı siyasi çevreler, tarihi gerçekleri çarpıtarak yeni husumet ve düşmanlık tohumları ekme çabası içindedir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti tüm fertleriyle bu istismar, yalan ve iftira kampanyalarına asla prim vermeyecektir." dedi.

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