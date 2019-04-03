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Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye sert 'seçim' tepkisi!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün seçimle ilgili değerlendirmesine yanıt verdi.

03 Nisan 2019 Çarşamba 00:57
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye sert 'seçim' tepkisi!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Pazar günü yapılan seçim, düzen ve huzur içinde tamamlanmıştır. Seçimler demokrasimizin belkemiğidir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün yerel seçimlere ilişkin değerlendirmesine cevap olarak yaptığı Twitter paylaşımında “Pazar günü yapılan seçim, düzen ve huzur içinde tamamlanmıştır. Seçimler demokrasimizin belkemiğidir. Milletimiz 70 yıldır iradesini sandık vasıtasıyla ortaya koymuştur. Seçimlerin hür ve adil olması, tüm makamların sorumluluğudur. Oyların kanunlarımıza uygun olarak sayılması aynı ölçüde önemlidir. Birçok siyasi partinin usul hataları ve başka usulsüzlükleri gerekçe göstererek yaptıkları itirazları yakından takip ediyoruz. Seçimlerden sorumlu makamların tüm uzlaşmazlıkları hızlı, şeffaf ve kesin olarak çözüme kavuşturacağına inancımız tamdır. Yabancı devletler dahil olmak üzere tüm tarafları yasal sürece saygı göstermeye ve Türkiye’nin iç işlerine karışma olarak anlaşılabilecek her türlü adımdan kaçınmaya çağırıyoruz” dedi.

 

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 00:57
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