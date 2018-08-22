Cumhurbaşkanlığı: Yunanistan'ın skandal kararı taraflarca reddedilmeli
Yunanistan'ın darbeci askerlere iltica hakkı tanımasıyla ilgili olarak açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 'Yunanistan Danıştayı uluslararası anlaşmaları çiğnemiştir. Skandal karar AB dahil tüm taraflarca reddedilmeli ve kınanmalı' dedi.22 Ağustos 2018 Çarşamba 22:07
Danıştay Genel Kurulu, darbecilerden Süleyman Özkaynakçı için verilen iltica hakkına Yunan hükümetinin yaptığı itiraza yönelik nihai kararını açıkladı. Emsal teşkil edecek kararda, hükümetin itirazı reddedilerek, firari eski askerlere iltica hakkı tanınmasına hükmedildi.
Bu kararla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Yunanistan Danıştayı, bir darbeciye iltica hakkı tanıyarak uluslararası anlaşmaları çiğnemiş ve Yunanistan’ın darbeciler ve teröristler için güvenli bir ülke olduğunu ifade etmiştir. Bu skandal kararın AB dahil bütün taraflarca reddedilmesi ve kınanması gerekir" dedi.
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