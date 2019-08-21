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Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Arınç Malatya’da

Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, Malatya Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:15
Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Arınç Malatya’da

Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, Malatya Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.


Valilik önünde Vali Aydın Baruş tarafından karşılanan Arınç, daha sonra makama geçerek şeref defterini imzaladı. Ziyarette Bülent Arınç ve beraberindekiler, Vali Aydın Baruş ile bir süre görüştü.


Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyarete AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:15
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