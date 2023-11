Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu tarihleri belli oldu!

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Dünya Bisiklet Birliği (UCI) tarafından hazırlanan kapsamlı rapor sonucunda 2024 yılında UCI ProSeries statüsüne yükseltilirken, organizasyon, orijinal tarihi olan Nisan ayında Dünya Bisiklet Birliği takviminde yerini aldı. Önümüzdeki yıl 59.'su düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 21-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TUR 2023'E DÜNYA BİSİKLETİNDEN TAM PUAN

TUR, 2023 yılında 8 gün, 8 etapta 1.235,1 km boyunca Alanya'dan Kemer'e, Kalkan'dan Fethiye'ye, Marmaris'ten Bodrum'a, Selçuk'tan Manisa ve İzmir'e ardından İstanbul-Sultanahmet'e kıtalararası göz kamaştıran parkuru, tarihe geçen Fethiye-Babadağ Etabı ve kusursuz organizasyonu ile UCI hakemleri ve teknik delegeleri ile katılan takımlardan ve dünya bisiklet otoritelerinden tam puan aldı. Hakem değerlendirmeleri sonucunda Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, UCI Yol Yarışları 2024 yılı uluslararası takviminde UCI ProSeries statüsünde yer almaya devam edecek.

Elit erkekler yol bisikleti yarış kategorilerinde World Tour organizasyonlarından sonra gelen UCI ProSeries kategorisinde dünyada 21 yarıştan biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu; 2024 yılında da dünya bisikletinin yıldızlarına ve UCI WorldTeam, UCI ProTeam ve UCI Continental Team kategorilerinde 25 takıma ev sahipliği yapacak.

2024 YILINDA 21-28 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK

Bisiklet sporunun ve kültürünün gelişiminden, ülke tanıtımına, bisiklet turizminden iklim krizi ile mücadeleye ve sağlığın korunmasına kadar geniş bir etki alanına sahip olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2024 yılında 21-28 Nisan tarihleri arasında 59.kez düzenlenecek.

EMİN MÜFTÜOĞLU: DÜNYA LİSTESİNDEYİZ, CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU DÜNYA MARKASI OLMA YOLUNDA

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun UCI ProSeries statüsünde Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer bulması haberini, UCI Başkanı David Lappartient imzası ile aldığı andan itibaren çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "2026 yılında bisikletin Şampiyonlar Ligi olan UCI World Tour olma hedefi ile çıktığımız yolda Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu UCI ProSeries statüsünde 2024 yılı takviminde yerini koruması çok önemli bir gelişme. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesi, vizyonu, talimatları ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak'ın destekleriyle gerçekleştirdiğimiz 58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun başarısı Cumhurbaşkanlığımızdan, Bakanlıklarımıza, Federasyonumuzdan Valiliklerimize, yerel yönetimlerimize, organizasyon ekiplerimize, hakemlerimizden sağlık ekiplerimize müthiş bir ekibin emeği ve sinerjisi. Bu yıl yepyeni bir ruh ve heyecan ile hedefimize kilitlendik. Yarışın en yüksek standartlarda gerçekleşmesi için üst düzey güvenlik, takımların memnuniyeti gibi parametrelerde en iyiyi hedefledik.

Canlı yayınlar, yerel yönetimlerimizin destekleri, medyamızın ilgisi ve destekleri, Babadağ gibi bisiklet tarihinde iz bırakan etaplarımız, start ve finiş alanlarında halkımızın, sporseverlerin gösterdiği ilgi ve heyecan bu yıla damga vurdu. Türkiye'yi bisiklet ülkesi yapma ve "bisikleti büyütüyoruz" vizyonundan aldığımız enerji ile mükemmel bir yarış gerçekleştirdik. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dünya markası olma yolculuğunda emeği ve desteği olan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TOUR OF İSTANBUL UCI 2.1 STATÜSÜNE YÜKSELTİLDİ

Türk bisikletini gururlandıran 2024 yılı takviminden bir güzel haber de Tour of İstanbul için geldi. 28 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul'da ilk kez düzenlenen 4 günlük etaplı yol bisikleti yarışı Tour of İstanbul ikinci yılında UCI 2.1 statüsüne yükseltildi. Böylece Dünya Bisiklet Birliği Takviminde Türkiye 2.1. kategorisinde etaplı yol bisikleti sayısı ikiye yükseldi. 2024 yılında iki önemli şehrimizin adıyla anılan ve Türkiye'nin tanıtımında ve bisiklet sporunun gelişmesinde önemli rol üstlenen Tour of İstanbul 26-29 Eylül 2024, ve Tour of Antalya 8-11 Şubat 2024 tarihleri arasında üst düzey rekabet ve bisiklet şöleni sunacak.