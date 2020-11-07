Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı kim oldu?

İbrahim Şenel, Naci Ağbal’ın Merkez Bankası başkanlığına atanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak atandı. Daha önce Ağbal’ın yardımcısı olarak görev alan İbahim Şenel, Resmi Gazete’de yayınlanan kararla birlikte kurumun yeni başkanı oldu. Peki, İbrahim Şenel kimdir, hangi görevlerde bulundu?

İbrahim Şenel kimdir?

İbrahim Şenel, 1966 yılında Artova/Tokat’ta doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1989-1991 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nda Uzman Yardımcılığı görevinde bulunan Şenel, 1991-1997 yılları arasında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı/Müsteşarlıkları’nda Uzman Yardımcısı ve Uzman olarak görev yaptı.

1997-2000 yılları arasında yurtdışında T.C. Bakü Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, 2000-2003 yılları arasında Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürlüğü ve 2003-2007 yılları arasında İhracat Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2007-2009 yılları arasında Gümrük Müsteşarlığı’nda Müsteşar Yardımcısı, 2009-2011 yıllarında İhracat Genel Müdürü ve bilahare Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. 2011-2014 yılları arasında ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve 2014-2018 yıllarında Ekonomi Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulundu.

İbrahim Şenel, 2008-2011 yılları arasında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği, 2009-2011 yılları arasında İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği, 2010-2017 yıllarında Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu Üyeliği ve 2. Başkanlığı, 2013-2018 yılları arasında Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Yönlendirme Komitesi Başkanlığı ile 2015-2019 yıllarında Türk Eximbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.

12 Şubat 2020 tarihinden itibaren T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 1 yıla yakın bu görevi yürüten Şenel, Naci Ağbal’ın Merkez Bankası Başkanı olarak atanmasının ardından 7 Kasım 2020’de T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı oldu.