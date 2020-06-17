  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Volkan Bozkır’a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Birleşmiş Milletler 75.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 23:53:26 -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Volkan Bozkır’a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı seçilen Volkan Bozkır’ı tebrik etti.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı seçilen Volkan Bozkır’ı tebrik etti. Kalın, “Birleşmiş Milletler’in 75. Genel Kurul Başkanı seçilen Sayın Volkan Bozkır’ı tebrik ediyorum. ‘Dünya beşten büyüktür’ ilkesiyle küresel vicdan ve adalete katkı sağlayacağı bu önemli görevinde kendisine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı