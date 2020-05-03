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Aktüel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ömer Döngeloğlu için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-03 14:11:36 -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ömer Döngeloğlu için başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kalın, Twitter hesabından İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatı dolayısıyla paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu hocamıza Allah'tan rahmet, keder-dide ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Koronavirüsten vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Paniğe ve rehavete kapılmadan tedbirleri uygulayalım."

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