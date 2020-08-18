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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan flaş açıklama: Rusya ile o ülkede yardımlaşabiliriz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada Rusya'nın Libya'da ara bulucu olmak istediğini ve Türkiye'nin Rusya ile birlikte çalışabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 00:31:00 -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan flaş açıklama: Rusya ile o ülkede yardımlaşabiliriz

Türkiye’nin Katar ve diğer bazı ülkelerle birlikte Libya’daki siyasi girişimi desteklemek için orada olduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna Libya hakkında çarpıcı bilgiler verdi.

Türkiye'nin Libya'nın bölünmesini içeren planlara şiddetle karşı çıktığını belirterek, askeri çözüme Türkiye'nin karşı olduğunun altını çizdi.

"Libya'da herhangi bir devletle karşı karşıya gelmek istemiyoruz"

Türkiye'nin Libya'da Mısır ya da başka bir devletle karşı karşıya gelmek istemediğini belirterek,

en büyük endişelerinin Rusya’nın Libya'da Wagner gibi paralı askerler bulundurması ve BAE’nin Hafter’e destek için getirilen paralı askerler olduğunun alıtını çizdi.

Türkiye ve Rusya birlikte çalışabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesine değinen Kalın, Türkiye'nin, Rusya ile Suriye'de olduğu gibi Libya'da da yardımlaşabileceğini açıkladı.

Rusya'nın Libya'da Hafter'i desteklediğine vurgu yapan Kalın, Rusya'nın Libya'da arabuluculuk rolü üstlenmek istediğini belirtti.

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