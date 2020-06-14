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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Bingöl açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 22:47:00 -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Bingöl açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bingöl'de Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın, "Bingöl'ümüze büyük geçmiş olsun. Göçük altında hayatını kaybeden korucumuza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün imkanlar Bingöl için seferber edildi. Yaralar en kısa zamanda sarılacak. Mevla hepimizi korusun." ifadelerini kullandı.

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