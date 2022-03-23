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Siyaset Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Yusuf ile görüştü
Siyaset

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Yusuf ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Moeed Yusuf arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 20:50:00 -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Yusuf ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Moeed Yusuf ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Moeed Yusuf arasında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler, Ukrayna’daki savaş, Afganistan’daki son gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı.

İkili ilişkiler ele alındı

Türkiye ile dost ve kardeş ülke Pakistan arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede siyasi, ekonomik ve askeri başta olmak üzere her alanda güçlü işbirliğinin devam edeceği belirtildi.

Görüşmede Ukrayna’daki savaşın küresel güvenlik ve ekonomiye olan yansımaları konuşuldu. Ukrayna’daki insani krizin derinleşmesi konusunda duyulan endişe dile getirildi. Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasında yürütülen müzakerelerde Türkiye’nin arabuluculuk çabalarının takdirle karşılandığı ifade edildi.

Afganistan'daki durum da görüşüldü

Afganistan’daki mevcut durumun da değerlendirildiği görüşmede, ülkedeki siyasi ve ekonomik sorunların tüm bölgenin güvenliğini etkileyeceğine dikkat çekildi. Afganistan’da istikrar ve güven ortamının sağlanmasının önemine vurgu yapıldı.

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