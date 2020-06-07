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Aktüel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İslam düşmanlığına müsamaha gösterilemez"

Yeniakit Publisher
2020-06-07 17:47:01 -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İslam düşmanlığına müsamaha gösterilemez"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Güney Kıbrıs'ta bir camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kalın, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Limasol'daki Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılmasının ardından Larnaka'daki Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyor ve Rum yönetimini derhal failleri bulmaya davet ediyoruz. İslam düşmanlığına müsamaha gösterilemez."

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