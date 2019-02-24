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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hepsi bu cinayetlerin suç ortağı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır’da idam edilen 9 gencin fotoğrafını Twitter hesabı üzerinden paylaşarak, "Batılı ve Körfez ülkelerinin önüne kırmızı halılar serdiği Sisi rejiminin idam ettiği dokuz genç. Hepsi bu cinayetlerin suç ortağı" dedi.

24 Şubat 2019 Pazar 15:55
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hepsi bu cinayetlerin suç ortağı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan açıklama yaptı.

"Hepsi bu cinayetlerin suç ortağı"

İbrahim Kalın açıklamasında, "Batılı ve Körfez ülkelerinin önüne kırmızı halılar serdiği Sis rejiminin idam ettiği dokuz genç.Hepsi bu cinayetlerin suç ortağı" ifadelerine yer veren Kalın’ın paylaştığı görselde, idam edilen 9 kişinin fotoğrafları yer aldı.

İşte İbrahim Kalın'ın o paylaşımı...

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 15:55
  1. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
  2. Twitter
  3. Açıklama
  4. Mısır'da idam edilen gençler

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