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Aktüel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Rayburn ile görüştü
Aktüel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Rayburn ile görüştü

İdlib'deki mevcut tablonun değerlendirildiği görüşmede, rejim ve destekçilerinin saldırganlığı ve ateşkes ihlallerine rağmen, çatışmasızlık ortamının korunması yönünde Türkiye'nin sahadaki ve masadaki kararlılığı belirtildi - Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini tehlikeye atacak hiç bir ayrılıkçı unsurun, Suriye'nin geleceğini şekillendirecek siyasi sürece dahil edilmemesi gerektiği ABD'li muhataplara iletildi

Yeniakit Publisher
2020-12-02 13:46:37 -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Rayburn ile görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Beştepe Külliyesi'ndeki görüşmede, İdlib meselesi başta olmak üzere, Suriye krizi, siyasi süreç ve anayasa çalışmaları, terörle mücadele, mülteciler konusu ve bölgesel meseleler ele alındı.

İdlib'deki mevcut tablonun değerlendirildiği görüşmede, rejim ve destekçilerinin saldırganlığı ve ateşkes ihlallerine rağmen, çatışmasızlık ortamının korunması yönünde Türkiye'nin sahadaki ve masadaki kararlılığı belirtildi.

Muhtemel yeni krizlerin ve yeni bir göç dalgasının önlenmesi konusunda, Türkiye'nin üstlendiği role vurgu yapılırken, 5 Mart mutabakatının muhafaza edilmesi noktasında, Türkiye'nin çabalarına uluslararası toplumun destek vermesi gerektiği ifade edildi.

Rejimin siyasi süreci yavaşlatma girişimlerine karşın, Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için Anayasa Komitesi çalışmalarının desteklenmesi, özgür ve adil seçim ortamının oluşturulması, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşlerinin sağlanmasının gerekli olduğu kaydedilen görüşmede, bu yöndeki ortak çabaların yoğunlaştırılması gerektiği konusunda mutabık kalındı.

Suriye'deki terör gruplarına her türlü siyasi, ekonomik ve askeri desteğin kabul edilemez olduğunun altı çizilen görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini tehlikeye atacak hiç bir ayrılıkçı unsurun, Suriye'nin geleceğini şekillendirecek siyasi sürece dahil edilmemesi gerektiği ABD'li muhataplara iletildi.

Görüşmede ayrıca, DEAŞ, PKK/PYD/YPG dahil, tüm terör örgütlerine karşı ayrım yapılmaksızın ortak mücadelenin gerekliliği vurgulandı.



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