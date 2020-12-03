Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı kabul etti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Beştepe Külliyesi'ndeki görüşmede, Afganlararası barış müzakereleri ve bölgesel meseleler ele alındı.

Afganistan Hükümeti ve Taliban temsilcilerinin, Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen barış görüşmelerini sürdürmek üzere, ön anlaşmaya varmasından duyulan memnuniyetin dile getirildiği görüşmede, Türkiye'nin kapsayıcı, geniş tabanlı ve kapsamlı siyasi çözümle sonuçlanacak Afganlararası müzakereleri desteklemeye ve gerekli katkıyı sunmaya devam edeceği belirtildi.

Dost ve kardeş Afganistan'da sağlanacak istikrarın bölgenin barış ve refahına katkı vereceği ve Türkiye'nin bu konuda ABD dahil, tüm ilgili taraflarla iş birliği içinde olmaya devam edeceği vurgulandı.