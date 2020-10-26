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Aktüel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü
Aktüel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan meselesi başta olmak üzere Suriye, bölgesel meseleler, güvenlik işbirliği ve ikili ilişkiler ele alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 21:35:31 -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Azerbaycan-Ermenistan meselesi başta olmak üzere Suriye, bölgesel meseleler, güvenlik işbirliği ve ikili ilişkiler ele alındı.

Karabağ meselesine diplomatik yollarla çözüm arayışlarının önemli olduğuna vurgu yapılırken, Ermenistan tarafının ateşkes ihlallerinin ve sivil halkı hedef alan saldırılarının uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm sağlanabilmesi için Ermenistan'ın Yukarı Karabağ ve çevresinde işgal ettiği topraklardan tümüyle çekilmesinin elzem olduğu yinelendi. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanması hususunda uluslararası toplumun BMGK ve AGİT kararları çerçevesinde somut adımlar atması gerektiği vurgulandı.

Suriye'de İdlib çatışmasızlık bölgesinde rejim ve destekçilerinin son dönemde artan saldırılarının endişe kaynağı oluşturduğuna dikkat çekildi. Muhtemel yeni krizlerin ortaya çıkmaması için 5 Mart Mutabakatının korunması ve anayasa çalışmaları ile siyasi çözüm sürecinin desteklenmesi gerektiğinin altı çizildi."

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