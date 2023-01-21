  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İsveç'e Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine tepki
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İsveç'e Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Stockholm’de Kur’an-ı Kerim’in yakılması eyleminin açık bir nefret ve insanlık suçu olduğunu söyleyerek İsveç'e tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 11:34:00 - 2023-01-21 12:01:07
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İsveç'e Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini lanetlediklerini belirterek "Tüm uyarılarımıza rağmen bu eyleme izin verilmesi, nefret suçlarının ve İslam düşmanlığının teşvik edilmesidir. Kutsal değerlere saldırı özgürlük değil modern barbarlıktır." ifadesini kullandı.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılması açık bir nefret ve insanlık suçudur. Bunu şiddetle lanetliyoruz. Tüm uyarılarımıza rağmen bu eyleme izin verilmesi, nefret suçlarının ve İslam düşmanlığının teşvik edilmesidir. Kutsal değerlere saldırı özgürlük değil modern barbarlıktır."

Türkiye'den Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemine sert tepki! İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Türkiye'den Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemine sert tepki! İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Gündem

Türkiye'den Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemine sert tepki! İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

TBMM Başkanı Şentop'tan İsveç'e tepki! 'Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir eylem'
TBMM Başkanı Şentop'tan İsveç'e tepki! 'Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir eylem'

Gündem

TBMM Başkanı Şentop'tan İsveç'e tepki! 'Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir eylem'

Erbakan'dan yüce Kur'an'ı yakan İsveçli hadsize çok sert tepki!
Erbakan'dan yüce Kur'an'ı yakan İsveçli hadsize çok sert tepki!

Siyaset

Erbakan'dan yüce Kur'an'ı yakan İsveçli hadsize çok sert tepki!

İsveç NATO yerine VETO aldı! Bakan Akar: Bir önemi kalmadığı için ziyareti iptal ettik
İsveç NATO yerine VETO aldı! Bakan Akar: Bir önemi kalmadığı için ziyareti iptal ettik

Gündem

İsveç NATO yerine VETO aldı! Bakan Akar: Bir önemi kalmadığı için ziyareti iptal ettik

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hakan

Bunlar namussuz ve şerefsizlikten vazgeçmezler , hamurlarında var.

Yücel

Dunyada kitabi yakan kafir Ahirette kendini yakar! Hemde ebedi yaniş! Topunuzun barinagi Ateş Caniniz chenneme
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23