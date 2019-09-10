Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Münbiç’tekine benzer bir oyalama sürecine müsaade etmeyiz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Münbiç’tekine benzer bir oyalama sürecine müsaade etmeyiz" dedi.
10 Eylül 2019 Salı 19:45
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Münbiç’tekine benzer bir oyalama sürecine müsaade etmeyiz" dedi.
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