Cumhurbaşkanlığı seçimi Resmi Gazete'de yayımlandı
Anayasa'nın 116. maddesi uyarınca TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararına imzayı attı.
Resmi Gazete'de 2023/121 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 116. maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verildiği yayımlandı.