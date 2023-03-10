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Gündem Cumhurbaşkanlığı seçimi Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

Cumhurbaşkanlığı seçimi Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa'nın 116. maddesi uyarınca TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 15:25:00 -
Cumhurbaşkanlığı seçimi Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararına imzayı attı.

Resmi Gazete'de 2023/121 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 116. maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verildiği yayımlandı.


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