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Gündem Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyesi uyardı! 'Bir delikten 10 defa sokulmayalım'
Gündem

Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyesi uyardı! 'Bir delikten 10 defa sokulmayalım'

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu tarihi ve çarpıcı uyarılarda bulundu. "Bir merkezden düğmeye basıldı" diyen Tuzcuoğlu takip edilmesi gereken izleri de anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 11:16:00 - 2022-06-03 11:41:38
Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyesi uyardı! 'Bir delikten 10 defa sokulmayalım'

Yeni Akit / Ankara

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu tarihi ve çarpıcı uyarılarda bulundu. "Bir merkezden düğmeye basıldı" diyen Tuzcuoğlu takip edilmesi gereken izleri de anlattı.

Tuzcuoğlu'nun çok önemli ve çarpıcı uyarıları şöyle:

"Bir merkezden düğmeye basıldı yine"

"Türkiye’nin yeniden kaosa sürüklenmeye çalışıldığını fark ediyor musunuz? Bir merkezden düğmeye basıldı yine!
Ne zaman milli bir sınavın eşiğinde olsak, bin türlü gaileyi başımıza sarmaya, ülkeyi sosyal, siyasi ve ekonomik krizlere sürüklemeye soyunuyorlar."

"Maşalar belli"

Bir delikten on sefer sokulmak akıl noksanlığı, basiretsizlik.
Maşalar belli. Sahne, dekor güncellense de tiyatro aynı, aktörler belli. Kimi aydın kılığında, kimi sivil toplum görüntüsünde kimi parti kisvesinde. Olayı kavramak kolay aslında:

Geziyi yenide diriltmeye çalışanları takip edin.

Suriyeliler eleştirisi üzerinden sokakta infial yaratmak isteyen merkezleri takip edin.

Suriye ve Irak’ta teröre darbeye Conilerden fazla karşı çıkan mahfilleri izleyin

Savunma Sanayii yatırımlarına karşı duranları takip edin

"Çakalların eline fırsat düşmeye görsün"

Hedef Türkiye’nin zaafa uğratılması. Çakalların eline fırsat düşmeye görsün.
Ülkemiz büyük düşmanlar da büyük. Memlekette yeteri kadar hain üretmek de mümkün oluyor maalesef.
Dedim ya; bir delikten on sefer sokulmayalım yeter.

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Yorumlar

ADANALI

SEÇİM YAKLAŞTIKÇA BU SÖYLEMLERİ VE AKPARTİ İKTİDARININ YALANLARI HERGÜN DUYACAĞIZ YAKINDA EKRANLARDA HOCALARI GİBİ AĞLAYANLARI DAHA ÇOK GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ BU DURUM KAYBETME PSİKOLOJİSİ.

ramses

E KARDEŞİM SİZDE LAF DİİL İCRAAT ÜRETİN ,SURİYE HAREKATI GECİKTİKÇE ,UYUZ SESLER ÇIKAR;GIDA DÜŞER PAZARDA YAZ ; BEŞ AVM DE KAÇ STOKÇU YAKALANDI MARKET FİYATALRINI DÜŞMESİ MÜMKÜNMÜ* HAREKET VARMI YOK';KİM BU ERDOĞQANIN EMİRLERİNİ UYGULAMIYOR*KASITLI BİR İŞ YAVAŞLATMA VAR ;KİMSE İŞİNİ YAPMIYOR ;DEVLET YUMRUĞUNU VURMALI !MECBUR!3 TRLİYONLUK VURGUNA ÜÇ BİN LİRAYA DEVLETİ SATAN KİŞLER BELLİ DİİLMİ?
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